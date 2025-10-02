El Bages acollirà la caminada Camí Oliba per descobrir patrimoni natural, geològic i cultural

Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central organitzen una caminada única per apropar el patrimoni natural, geològic i cultural de la comarca. La ruta circular de 11,4 km tindrà sortida a Sant Fruitós de Bages i finalitzarà amb un tast de productes locals al Mercat de la Terra.
Ruta circular pel Bages amb història i natura
La caminada El Camí Oliba pel Bages-Geoparc tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre amb sortida a les 9 del matí des del Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages. El recorregut circular de 11,4 km i 260 m de desnivell, de dificultat fàcil, combina pistes de terra i corriols, passant pels paisatges boscosos i fluvials de Sant Fruitós i Talamanca. Els participants gaudiran de vistes al riu Llobregat, al monestir de Sant Benet i a les muntanyes de Sant Llorenç del Munt.
Durant la ruta es podran conèixer elements de patrimoni de pedra seca, la figura de l'abat i bisbe Oliba i la història del Geoparc de la Catalunya Central i de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages.
Tast de productes locals al Mercat de la Terra
La caminada acabarà al Mercat de la Terra de Sant Fruitós, on els participants podran gaudir d'un tast de productes de proximitat i de temporada, elaborats per artesans del territori. Aquesta iniciativa mensual té com a objectiu apropar a la ciutadania la qualitat i la diversitat dels productes locals.
Paisatge amb milions d'anys d'història
L'activitat també posa en valor el llegat geològic de la comarca, com el mar interior que cobria el Bages fa 36 milions d'anys i l'aixecament dels Pirineus que va crear les muntanyes de Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquesta combinació de patrimoni geològic i cultural permet als participants descobrir el Camí Oliba, un itinerari que connecta Montserrat amb el Ripollès, seguint la petjada històrica del bisbe Oliba i alguns dels principals monuments del romànic català.
Segons Eduard Mata, conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc, "amb aquesta caminada volem apropar el relat del Geoparc i del Camí Oliba al públic local i de proximitat. La unió de geologia i patrimoni històric fan del Bages un escenari ideal per al turisme actiu, de natura, i cultural".
Organització i col·laboració
La caminada està organitzada pel Consell Comarcal del Bages (Bages Turisme i Geoparc) amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l'Associació Rutes del Romànic – Camí Oliba i l'empresa Marsi Guies de Muntanya. Les inscripcions, amb 90 places disponibles, ja estan obertes a través de l'enllaç proporcionat.