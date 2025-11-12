Santpedor inicia obres de millora a diversos carrers per reforçar la seguretat viària i dels vianants

L'Ajuntament de Santpedor començarà dilluns 17 de novembre les obres d'arranjament i millora del paviment a diversos carrers del nucli urbà, amb l'objectiu de garantir una circulació més segura tant per als vehicles com per als vianants. Els treballs, que duraran aproximadament un mes, comportaran modificacions temporals en el trànsit i la supressió provisional d'una parada d'autobús.
El pròxim dilluns 17 de novembre s'iniciaran a Santpedor les obres de millora i arranjament de diversos carrers del municipi, en una actuació que té com a objectiu principal reparar el paviment asfaltat i fer diverses intervencions per millorar la seguretat i la mobilitat. Les zones on s'actuarà són el carrer Pons Grau -entre el carrer Monjo i el carrer Carles Riba-, el carrer Monjo -entre el carrer Pons Grau i la plaça Sant Jordi-, la mateixa plaça Sant Jordi i el tram de la carretera de Castellnou comprès entre la plaça Sant Jordi i el carrer Pompeu Fabra.
Els treballs preveuen assegurar que la calçada tingui l'amplada adequada per al pas de vehicles en tots dos sentits i ampliar la vorera sud als carrers Pons Grau, Monjo i a la plaça Sant Jordi. També s'hi crearà un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la plaça Sant Jordi, amb la voluntat de reforçar la seguretat de les persones que es desplacen a peu i millorar la connexió entre els diferents trams urbans.
La durada estimada de les obres és d'un mes. Durant aquest període, hi haurà canvis temporals en la circulació i possibles restriccions puntuals d'aparcament als carrers afectats. L'Ajuntament ha anunciat que aquests talls estaran degudament senyalitzats per garantir la seguretat i facilitar la mobilitat dels veïns. Així mateix, mentre durin els treballs, la parada d'autobús de la plaça Sant Jordi quedarà anul·lada.
El cost total del projecte és de 189.957,48 euros i està finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les obres aniran a càrrec de l'empresa UTE Consorci Egara Bages CCDL, que s'encarregarà de l'execució dels treballs i de la coordinació tècnica amb els serveis municipals.