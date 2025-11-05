El Lokal de la Vila de Santpedor celebra 16 anys amb un mes ple d'activitats i sorpreses

El Lokal de la Vila de Santpedor celebra aquest novembre el seu 16è aniversari amb un ampli programa d'activitats per a joves. Durant tot el mes hi haurà propostes lúdiques i creatives, com el joc del Cluedo, sessions de realitat virtual, un taller de ceràmica i una tarda de karaoke, a més de la festa d'aniversari amb pastís i bufada d'espelmes.
Un mes per celebrar 16 anys de vida
El casal de joves de Santpedor, conegut com el Lokal de la Vila, arriba aquest mes de novembre als seus 16 anys d'història. Per commemorar l'efemèride, l'espai ha organitzat un conjunt d'activitats pensades per a tots els gustos, que combinen diversió, creativitat i participació juvenil.
El programa arrenca aquest dijous 6 de novembre amb l'inici del joc del Cluedo, un joc de rol que s'allargarà durant tot el mes i que proposa enigmes i reptes per resoldre en equip.
Festa d'aniversari amb bufada d'espelmes i karaoke
El dijous 13 de novembre tindrà lloc un dels moments més esperats: la bufada d'espelmes i el pastís d'aniversari per celebrar els 16 anys del casal. L'endemà, divendres 14, el Lokal acollirà una tarda de karaoke, una activitat ja clàssica entre el jovent de Santpedor, que convida a cantar i compartir una estona de lleure col·lectiu.
Realitat virtual i taller de ceràmica per tancar el mes
El divendres 21 de novembre es repetirà la sessió de realitat virtual amb AFK Virtual, que ja va tenir una gran acollida l'any passat. I per acabar el mes, el divendres 28, el casal proposa un taller de ceràmica amb Locigronet, una activitat que requereix inscripció prèvia.
Les inscripcions es poden fer directament al Lokal de la Vila, a través del compte d'Instagram del casal o bé trucant al telèfon 681 325 799.