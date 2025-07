Joves manresans viatjaran a Dinamarca i Turquia amb dos projectes Erasmus+

Un total de 20 joves participaran aquest estiu en dues experiències de mobilitat internacional organitzades per l'Ajuntament de Manresa en el marc del programa Erasmus+ de la Unió Europea. Les estades tindran lloc a Dinamarca i Turquia, amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats, el benestar emocional i la connexió entre cultures.

Intercanvi juvenil a Dinamarca per a adolescents

El primer dels projectes s'adreça a joves d'entre 13 i 17 anys i ha estat promogut pel Casal de joves La Kampana. Hi participaran 14 adolescents manresans que viatjaran del 2 al 7 de setembre a la ciutat danesa d'Holbaek, on compartiran activitats amb joves de l'entitat local UngHolbaek. Aquesta institució ofereix programes de lleure i educació no formal.

El projecte busca afavorir l'aprenentatge a través de l'oci, fomentar la participació democràtica i enfortir el sentiment de comunitat. A l'octubre, el grup danès farà estada a Manresa, on també s'han programat activitats d'intercanvi cultural.

A Turquia per desconnectar del món digital

El segon projecte implica sis joves d'entre 18 i 30 anys que viatjaran a Eskisehir, Turquia, del 23 al 31 d'agost. L'activitat forma part del projecte Digital Detox and Digital Balance for Young People, que busca fomentar hàbits saludables i reduir la dependència de les pantalles entre la joventut.

El programa inclou formació en jardineria, música, meditació i gestió del temps, així com xerrades i activitats de lleure. A més de Manresa i Turquia, també hi participen joves de Croàcia, Polònia i Lituània.

Preparació i treball previ

Els joves de tots dos projectes han participat en sessions prèvies per preparar les estades i conèixer millor els objectius i activitats de cada proposta. Les iniciatives han estat impulsades des del Servei de Presidència de l'Ajuntament de Manresa, en coordinació amb el Programa de Joventut.