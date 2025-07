Les dutxes socials de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa atenen un 10% més d'usuaris el 2024

El Servei de Bugaderia i Dutxes Socials de la Fundació Germà Tomàs Canet, ubicat a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ha incrementat notablement la seva activitat durant l'any 2024. Aquest recurs, orientat a garantir les necessitats bàsiques d'higiene de les persones sense llar o en situació de vulnerabilitat, ha registrat un augment del 10% en el nombre de dutxes oferides respecte a l'any anterior.

Durant el 2024 s'han prestat un total de 5.188 serveis de dutxa en 136 dies d'atenció, cosa que suposa una mitjana de 38 serveis al dia. L'any 2023, se n'havien registrat 4.706. També ha crescut lleugerament el nombre de persones ateses, passant de 413 a 427 persones usuàries aquest darrer any.

Major demanda, mateix compromís

Aquest increment d'activitat demostra la consolidació del servei com a eina imprescindible per garantir la dignitat de les persones més vulnerables de la ciutat. La dutxa no només cobreix una necessitat bàsica, sinó que també actua com a porta d'entrada a altres serveis socials i com un espai d'acollida i acompanyament.

Pel que fa al perfil de les persones ateses, el 87% són homes i el 13% dones, amb una edat mitjana de 41 anys. Pel que fa al lloc d'origen, el 67% provenen de països africans, el 24% són espanyols i el 5% d'Amèrica.

El servei de dutxes és d'accés lliure i s'ofereix tres cops per setmana. A més de garantir la higiene personal, el servei ofereix un entorn segur i respectuós, en què les persones poden ser escoltades i derivades a altres recursos socials si cal.

Augment també en la bugaderia

El Servei de Bugaderia Social, que funciona mitjançant derivació dels Serveis Socials de Manresa i d'entitats socials del territori, també ha experimentat un augment d'activitat. Durant el 2024 s'hi han fet 476 bugades en 102 dies de servei, amb una mitjana de 4,67 bugades per jornada. En comparació amb el 2023 (450 bugades en 98 dies), l'increment ha estat del 6%.

Aquest servei ha atès 182 persones, amb una distribució de 58% homes i 42% dones, reflectint una presència femenina més notable que al servei de dutxes.

Una atenció més enllà de la higiene

Més enllà dels serveis estrictament materials, la Fundació Germà Tomàs Canet posa en valor l'acompanyament humà. Tant en les dutxes com a la bugaderia, l'atenció personalitzada i la proximitat són elements clau per generar confiança i establir vincles que ajudin a trencar el cercle de l'exclusió social.

"Parlar de dutxes i bugades pot semblar poc, però per a qui no té llar o accés regular a aquests serveis, representa molt més que neteja: representa ser tractat com a persona", expressen des de la Fundació.

La Llar Sant Joan de Déu, molt més que un recurs puntual

La Llar Sant Joan de Déu, seu del servei, es troba a l'antic convent de les Saleses de Manresa i és un centre de referència per a l'atenció social al Bages. A més de les dutxes i la bugaderia, la Llar acull diferents programes destinats a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social.

Entre ells hi ha el Programa d'Atenció a Persones Refugiades, que acompanya persones desplaçades per conflictes bèl·lics o crisis humanitàries, i el Centre Residencial d'Emergències Socials, concertat amb l'Ajuntament de Manresa, que dona resposta a situacions de sense llar sobrevingudes.

També hi funciona la Unitat Dependent del Bages, una residència per a persones en tercer grau de tractament penitenciari que ofereix suport per a la seva integració sociolaboral.