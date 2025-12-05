Inscripcions obertes per a la 22a Cursa per la Vida - Camina per la Marató en suport a la lluita contra el càncer

El Parc de l'Agulla de Manresa serà el punt neuràlgic de la 22a edició de la Cursa per la Vida - Camina per la Marató, que tindrà lloc aquest diumenge 14 de desembre en suport a La Marató de 3Cat, dedicada enguany al càncer. La iniciativa proposa una cursa de 9,76 km i una caminada de 5,16 km en un itinerari renovat per la Séquia i Pineda de Bages.
Novetats i recorreguts d'una cita consolidada
L'edició d'aquest 2025 presenta un nou traçat amb sortida i arribada al Parc de l'Agulla i pas per Comabella, la Séquia i Pineda de Bages. Tant la cursa com la caminada estan obertes a persones de totes les edats i condicions físiques, amb l'objectiu de fomentar la solidaritat i la participació ciutadana entorn la lluita contra el càncer.
Organització i detalls de participació
La prova està organitzada pel Club Atlètic Manresa i el Parc de la Séquia, amb el suport de l'Associació Manresa per la Marató i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. La inscripció anticipada té un preu de 12 euros (15 euros el mateix dia), i inclou una samarreta tècnica i una bossa del corredor. Els dorsals es podran recollir a partir de 2/4 de 10 del matí a InfoSéquia, i les sortides seran a les 11.
Cap de setmana ple d'activitats solidàries
La ciutat viurà altres actes en benefici de La Marató. Durant la Fira de Santa Llúcia, els dies 13 i 14 de desembre, la plaça Major acollirà el tradicional Tió solidari. El dissabte 13, la plaça Gispert serà escenari d'una ballada de sardanes amb venda de butlletes Àpats, tapes i Marató, que permetran participar en el sorteig de disset àpats oferts per restauradors locals.
El Baxi Manresa també col·labora amb el sorteig de samarretes durant el partit del 14 de desembre contra el Barça. A més, el Casal Cultural Dansaires Manresans donarà la recaptació íntegra del seu Festival de Nadal, previst per al 20 de desembre a Santpedor.