Mor Carles Esclusa, exregidor per ERC i expresident del Cercle Artístic de Manresa

El grup d'Esquerra de Manresa ha comunicat aquest dissabte que ha mort Carles Esclusa Espinal, exregidor de la ciutat, a causa d'una malaltia. Esclusa va arribar a ocupar un lloc com a regidor a l'oposició amb la candidatura d’Esquerra Nacionalista de Manresa. Més tard, l’any 1995, també va formar part amb ERC del primer govern de coalició amb PSC i ICV-AUP. El polític, aleshores, tingué les responsabilitats com a tinent d’alcalde de Sanitat i de Seguretat ciutadana.
En el comunicat, asseguren que Esclusa era "una persona compromesa amb el seu entorn i de llarga trajectòria a la ciutat". Expliquen que el seu "compromís sindical" ja es va veure reflectit en els seus anys a l’empresa Pirelli. Després de ser regidor, es va involucrar en el Cercle Artístic de Manresa i en va liderar la reubicació al barri antic de Manresa, "en un equipament que rellançava l’entitat i la posava a peu de carrer", relaten.
Els companys d'Esclusa han explicat que la causa de la seva mort és una malaltia que patia els darrers anys, "que se l'ha endut aquesta matinada". Una pèrdua que, "tots els seus companys i companyes, i les seves moltes amistats, lamentem profundament", conclou el comunicat.