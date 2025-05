La consulta d'ostomies d'Althaia obté una certificació de bones pràctiques en humanització

La consulta d'ostomies de la Fundació Althaia ha rebut la certificació de bones pràctiques en humanització del projecte HU-CI AENOR. Es converteix així en la primera de Catalunya en aconseguir aquest segell oficial, que reconeix el compliment dels requisits considerats necessaris per prestar una atenció humanitzada i de qualitat a les persones que conviuen amb una ostomia. Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte de lliurament del guardó a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Aquesta certificació és el primer segell oficial que avalua el grau d'humanització de les consultes d'ostomies. Suposa un pas endavant important per a la millora de la qualitat de vida dels pacients portadors d'una ostomia ja que reconeix i promou pràctiques que no només atenen les necessitats físiques, sinó també emocionals dels pacients i de les persones que col·laboren en la seva cura.

La consulta d'ostomies d'Althaia presta una atenció integral, des de l'etapa preoperatòria, fase postoperatòria i seguiment ambulatori a les persones amb una ostomia, una intervenció quirúrgica que pot ser necessària per tractar patologies benignes com per exemple la malaltia inflamatòria intestinal, o malignes, com el càncer de recte. En aquest context, la infermera estomaterapeuta assumeix la responsabilitat d'acompanyar el pacient i la seva família durant tot el procés assistencial, proporcionant formació, suport emocional i destreses per al maneig de l'ostomia, així com recomanacions per afrontar la seva nova situació, amb la qual cosa s'aconsegueix millorar l'adherència terapèutica i augmentar-ne la qualitat de vida.

L'equip avaluador ha destacat especialment les accions de formació i educació que es porten a terme adreçades tant als pacients com als seus familiars amb l'objectiu de promoure l'autocura de l'ostomia i l'autonomia de la persona que hi conviu. L'auditoria també s'ha fixat en l'acompanyament que fan els professionals de la consulta, les facilitats per contactar-hi, l'existència de protocols i procediments i el confort de les instal·lacions, entre d'altres.

Fa un any, Althaia va ser una de les cinc consultes d'ostomies escollides a nivell statal per iniciar el procés per aconseguir aquest reconeixement junt amb les de l'Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, l'Hospital Universitario de Cruces de Barakaldo (Biscaia), l'Hospital Universitari de la Plana, a Villarreal (Castelló) i l'Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Cristina Vidal Morral, infermera estomaterapeuta d'Althaia, ha estat impulsant, des de fa anys, aquest projecte que ara assoleix l'acreditació.

Sobre les ostomies

Una ostomia és el procediment quirúrgic mitjançant el qual es practica una obertura a l'abdomen per on s'evacua els productes de rebuig del cos, com la femta i l'orina. Les patologies per les quals es pot practicar una ostomia d'eliminació són diverses, des de càncer colorectal, d'anus o de bufeta fins a malaltia inflamatòria intestinal (Crohn o Colitis ulcerosa) o traumatismes abdominals, entre d'altres. En alguns casos les ostomies poden ser temporals i, en altres, definitives.

L'any passat, un total de 81 persones van requerir de cirurgia amb una ostomia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.