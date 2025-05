La Unitat de Lípids i Risc Vascular d'Althaia compleix 25 anys

Els 25 anys de l'acreditació de la Unitat de Lípids i Risc Vascular de la Fundació Althaia per part de la Societat Espanyola d'Arterioesclerosi (SEA) van centrar la Jornada d'actualització en risc cardiovascular a la Catalunya Central que es va celebrar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, un esdeveniment organitzat per Althaia, que va comptar amb la participació d'una norantena de professionals de diferents àmbits assistencials, que van debatre sobre l'abordatge dels pacients que tenen alt i molt alt risc vascular, la importància de la continuïtat assistencial en el tractament i les novetats terapèutiques.

La Unitat de Lípids i Risc Vascular d'Althaia, de referència per a les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i la Cerdanya, és una consulta especialitzada formada per metges internistes experts en l'estudi de les dislipèmies, és a dir, de l'alteració dels greixos de la sang.

Els professionals de la Unitat atenen directament els casos més complexos, com pacients amb alts nivells de colesterol de difícil control des de l'atenció primària. Són especialistes també en el diagnòstic i tractament de la Hipercolesterolèmia Familiar, malaltia genètica que provoca que els nivells de colesterol en les persones que la pateixen siguin molt elevats. Com que acostuma a passar desapercebuda, en el cas que no es detecti pot comportar problemes al cor, ictus i altres malalties vasculars.

L'any passat, la Unitat de Lípids i Risc Vascular d'Althaia va realitzar un total de 793 visites, de les quals 136 van ser primeres visites. L'activitat de la unitat ha seguit una progressió ascendent en els últims anys. L'any 2019, es van fer 58 primeres visites i un total de 471 visites.

La Unitat ofereix també suport als professionals d'atenció primària en l'atenció a les persones amb dislipèmies, fet que garanteix la continuïtat assistencial dels pacients. A més, promou la coordinació i col·laboració amb altres especialistes, com poden ser cardiòlegs, neuròlegs, cirurgians vasculars i digestòlegs, entre d'altres.

Durant els 25 anys de trajectòria, els professionals de la Unitat de Lípids han apostat també per la recerca. Actualment, des de la Unitat es lideren dos estudis a nivell autonòmic i es participa en diversos estudis multicèntrics a nivell nacional.