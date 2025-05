La Unitat d'Experiència Pacient d'Althaia rep un premi internacional

La Fundació Althaia de Manresa ha rebut el premi al millor projecte en la categoria d'innovació als Shared Patient Experience European Awards 2025, uns premis d'abast europeu que reconeixen les iniciatives que milloren significativament l'experiència del pacient dins d'una organització sanitària. El guardó ha estat concedit per l'aplicació d'un model innovador d'experiència pacient per desenvolupar la solució Cuida Cuida't, plataforma de serveis pel cuidador, en el marc del projecte SISS Manresa (Serveis Integrats de Salut i Social) a l'Atenció Domiciliària. La Fundació TIC Salut Social ha donat suport en aquest procés, que a la vegada ha permès desenvolupar una metodologia de treball per a l'atenció integrada.

L'Ajuntament de Manresa, junt amb la Fundació Althaia, lidera un projecte d'atenció integrada social i sanitària en què participen altres institucions del territori, entre les quals l'Institut Català de la Salut, Sant Andreu Salut i la UManresa, a més del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. És el model SISS Manresa, que s'adreça a malalts crònics amb un alt nivell de dependència i necessitats d'atenció, per part tant de serveis socials com sanitaris, i que reben tot aquest suport al seu domicili.

En el marc del projecte SISS Manresa s'ha desenvolupat la plataforma Cuida Cuida't amb l'objectiu de facilitar acompanyament, serveis, informació i formació a les persones ateses a domicili, cuidadors i professionals. Aquesta plataforma ha estat creada amb metodologies participatives, i promou l'apoderament i un abordatge holístic que respon a les necessitats reals de cada persona, millorant així la seva experiència i qualitat de vida en el seu domicili.

La plataforma s'ha desenvolupat amb metodologies de disseny estratègic i participatiu, integrant tots els agents que participen en el procés de seguiment d'aquests pacients: infermeria, teràpia ocupacional, treball social, treballadors familiars, cuidadors informals, etc. L'equip SISS Manresa, amb el suport de la Fundació TIC Salut Social en la part metodològica i de l'empresa Digimevo pel desenvolupament tecnològic, ha dissenyat els continguts i les utilitats integrant l'experiència del pacient en tot el procés.

En aquest sentit, la Unitat d'Experiència Pacient d'Althaia ha rebut el premi al millor projecte en la categoria d'innovació als Shared Patient Experience European Awards 2025. El jurat va valorar el fet que es basés en un projecte d'atenció integrada social i sanitària, que es desenvolupés amb una metodologia participativa i integrant des del seu inici la visió dels subjectes receptors de l'atenció i la utilització de tecnologies innovadores.

Aquests premis d'abast europeu estableixen tres categories: experiència en situació d'emergència, experiència en la comunicació i experiència com a motor d'innovació.

Enguany, dels dotze finalistes només tres hospitals eren de l'Estat. Es tracta de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona en la categoria d'emergències, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la categoria de comunicació, i la Fundació Althaia en el cas de la categoria l'experiència del pacient com a motor d'innovació.

Si bé només el projecte presentat per la Fundació Althaia ha estat guanyador, el fet que tres hospitals catalans hagin estat finalistes en un guardó internacional mostra el nivell de maduresa que la incorporació de l'experiència pacient en el sistema sanitari està adquirint al nostre país.

Sobre el projecte SISS Manresa

SISS Manresa és un dels projectes més innovadors d'atenció integrada que s'està desenvolupant al nostre país. És fruit d'un treball col·laboratiu entre les institucions que ofereixen atenció social i sanitària al territori.

L'aplicació de metodologies de treball participatives des de la mirada de l'experiència del pacient, utilitzant eines sistèmiques provinents del disseny i l'enginyeria que faciliten l'alineament i les pràctiques compartides entre els diferents professionals, permetrà oferir un servei que acompanyi i faciliti la vida a les persones amb un alt nivell de dependència i als seus cuidadors, per poder ser atesos al seu domicili.

Un cop validat aquest model de treball es preveu poder-lo exportar a altres realitats o altres territoris, per poder donar resposta a les persones a casa o prop de casa.