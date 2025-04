Inverteixen 6,2 milions d'euros per ampliar el servei de farmàcia d'Althaia

La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat aquest divendres les noves instal·lacions del Servei de Farmàcia de la Fundació Althaia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L'actuació ha suposat una inversió de més de 6,2 milions d'euros. Pané ha destacat que la nova farmàcia és un "salt endavant en la manera com cuidem i vetllem per la salut de les persones".

La farmàcia dona cobertura a tots els centres gestionats per Althaia, a Sant Andreu Salut, al Centre Sanitari del Solsonès, a l'Hospital de Cerdanya i a la unitat de diàlisi de l'Hospital de Berga. Les instal·lacions que ara s'han renovat eren de fa trenta anys i estaven pensades per donar servei únicament a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'espai ha passat de 699 metres quadrats a 1.270.

Durant l'acte, la consellera ha destacat que "la nova Farmàcia no és només una remodelació d'espais, sinó un salt endavant en la manera com cuidem i vetllem per la salut de les persones". I ha subratllat que "la farmàcia del futur ja és aquí: integrada, robotitzada i digitalitzada".

La nova Farmàcia dona cobertura a una àmplia xarxa assistencial, que inclou tots els centres gestionats per la Fundació Althaia, així com Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, l'Hospital de Cerdanya i la unitat de diàlisi de l'Hospital de Berga. "La Farmàcia Hospitalària és un servei transversal i territorial amb un volum d'activitat molt important, i amb aquest projecte l'hem preparat per fer front als reptes actuals i de futur del nostre sistema sanitari", ha conclòs la consellera.

Nous espais amb tecnologia punta

Les instal·lacions de la Farmàcia que ara s'han renovat eren de fa trenta anys i estaven pensades per donar servei únicament a l'Hospital Sant Joan de Déu d'aquell moment. Amb el creixement que ha experimentat el servei de Farmàcia els últims anys, els espais i la tecnologia havien quedat obsolets. A la nova Farmàcia, s'han incorporat les últimes tecnologies per avançar en l'eficiència i la seguretat en la gestió dels medicaments. També s'han ampliat els espais, que han passat de 699 a 1.270 metres quadrats. Les noves instal·lacions estan situades a la planta -1 de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

El projecte s'ha desenvolupat per fases per poder mantenir l'activitat del Servei de Farmàcia. La primera va incloure l'adequació de la zona de recepció i emmagatzematge dels medicaments, així com de la seva dispensació i distribució a les diferents unitats de l'hospital i als altres centres del territori. També van entrar en funcionament quatre armaris automatitzats, que realitzen una tasca d'assistent, i que permeten fer un seguiment més acurat de la traçabilitat dels medicaments. La gestió del medicament en la nova Farmàcia està integrada al sistema informàtic d'Althaia i permet l'automatització de gran part dels processos.

Posteriorment, es van estrenar les noves sales blanques, també denominades sales netes o estèrils. Són espais on s'hi preparen fàrmacs no comercialitzats que s'han d'elaborar com a fórmules magistrals i preparacions estèrils com poden ser col·liris, fàrmacs i nutricions per via intravenosa o els tractaments de quimioteràpia. Són sis sales especialment dissenyades per limitar i controlar la concentració de partícules en suspensió a l'aire i l'ambient lliure de gèrmens per tal d'assegurar la qualitat del producte acabat. D'aquesta manera, es garanteix la protecció i seguretat tant dels professionals com de les preparacions que s'hi elaboren amb l'objectiu final de millorar la seguretat del pacient. L'any 2024 el Servei de Farmàcia va realitzar més de 27.400 preparacions estèrils i més de 650 lots de fórmules magistrals.

Els espais que es van remodelar en la segona fase del projecte inclouen la farmàcia ambulatòria d'Althaia, on cada dia s'atenen un centenar de pacients. Els tractaments que s'hi dispensen són per a patologies molt diverses i específiques que no es poden dispensar a través de les farmàcies comunitàries, com algunes malalties autoimmunes, neurològiques, infeccioses i onco-hematològiques, entre altres. En aquesta fase també es va adequar una zona interna de gestió clínica i de gestió logística i van entrar en funcionament dos robots intel·ligents de dispensació de medicaments.

El cost total del projecte ha estat de 6.214.011 euros, dels quals 4.467.810 euros corresponen a les obres per habilitar els espais, 1.180.990 euros corresponen a l'automatització i robotització que han estat finançats pel Departament de Salut i 565.211 euros a la resta d'equipaments.

Sobre el Servei de Farmàcia

L'equip de Farmàcia d'Althaia està format per prop de quaranta professionals, entre els quals farmacèutiques hospitalàries, tècnics de grau superior i grau mig, peons de magatzem i administratives. La seva missió és assegurar una bona gestió dels medicaments (compra, correcte emmagatzematge, validació, preparació i dispensació) tant en l'àmbit logístic com clínic proporcionant una atenció farmacèutica de qualitat que garanteixi el bon ús del medicament per a la millora de la salut del pacient.

Els farmacèutics hospitalaris són els especialistes del medicament que aporten el seu coneixement en la individualització de la posologia, indicació, possibles reaccions adverses, interaccions, formes d'administració, entre altres. Treballen conjuntament amb l'equip assistencial multidisciplinari per garantir una atenció integral del pacient.

Per altra banda, també participen en comissions i grups de treball de la institució per millorar la gestió dels medicaments i promoure la seguretat del pacient.

En paral·lel, el Servei de Farmàcia realitza activitat de docència i recerca participant en estudis i assajos que es desenvolupen a la institució. A més, forma part del Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) de l'Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC).

Visita de dos dies a la Catalunya Central

A més de la inauguració de la Farmàcia d'Althaia, la consellera ha aprofitat la visita a territori per a mantenir dijous reunions de caràcter intern, respectant els tres dies de dol decretats pel Govern. En aquest sentit ha visitat l'Ajuntament de Manresa i també Sant Andreu Salut per a conèixer el projecte d'humanització en el final de vida que empeny la institució.

També ha visitat el Berguedà, en concret ha anat a l'Ajuntament de Berga i a l'Hospital per a conèixer i veure funcionar el servei de el model de teleassistència en UCI per atendre al pacient crític i semicrític que arriba a les urgències de l'Hospital de Berga. Aquest model que es va posar en marxa de forma pilot fa un any s'ha consolidat com un servei territorial, i permet la connexió remota dels professionals del servei d'urgències de Berga amb els especialistes en Medicina Intensiva de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de manera que permet evitar trasllats innecessàries, estabilitzar i supervisar els pacients crítics i semicrítics.