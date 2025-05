Més de 2.200 alumnes de secundària es formen en solidaritat i salut a Althaia

Més 2.200 alumnes de secundària de 22 centres de les comarques del Bages i el Moianès han participat, en cinc anys, en el projecte de servei comunitari Posem-hi el cor de la Fundació Althaia i el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Bages-Moianès. Són dades que s'han destacat aquest dijous en l'acte de cloenda de la cinquena edició del projecte que posen de manifest la bona rebuda i l'èxit d'aquesta iniciativa, que està centrada en la promoció de la salut, la solidaritat, la creativitat, l'emprenedoria i la il·lusió de treballar junts per una bona causa: el projecte de millora en l'atenció a infants i joves d'Althaia.

Aquest curs 2024-25, han participat en el projecte uns 600 alumnes de dotze centres educatius del Bages i el Moianès, que han reflexionat i debatut sobre la relació entre ciutadania, salut i solidaritat i que han tirat endavant diferents iniciatives i accions de micromecenatge. En concret, els centres que hi ha pres part són l'Institut Llobregat (Sallent), l'Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada), l'Institut de Navarcles, FEDAC Sant Vicenç de Castellet, FEDAC Manresa, Escola Vedruna Navàs, Escola Vedruna Artés, IE Guillem de Balsareny, Institut Moianès (Moià), La Salle Manresa, Institut Cal Gravat (Manresa) i Institut Lacetània (Manresa).

Cada un dels dotze centres educatius ha portat a terme durant el curs escolar un taller liderat per professionals d'Althaia. Ha inclòs diferents sessions informatives al centre i una visita in situ a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que ha permès als alumnes conèixer de primera mà les instal·lacions, la tasca que s'hi desenvolupa i els professionals que hi treballen.

L'eix principal de l'aprenentatge és la relació entre solidaritat i salut. També la importància de la implicació de la ciutadania en la salut i com, amb comportaments responsables, es pot contribuir a preservar la salut de tots o a la consecució d'uns serveis sanitaris de qualitat que arribin a tothom qui ho necessiti.

A partir d'aquí, cada grup classe va definir el projecte a desenvolupar juntament amb el professorat i el suport d'un professional referent d'Althaia i del CRP. L'objectiu era aconseguir que els estudiants reflexionessin de quina manera podien contribuir en el projecte de millora de l'atenció a infants i joves d'Althaia, proposant accions de difusió o bé de micromecenatge.

Promoure la salut i la solidaritat

En l'acte de cloenda, que s'ha celebrat a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu, una representació dels alumnes ha presentat les iniciatives que ha portat a terme al llarg del curs. La resta dels alumnes participants han pogut seguir des de les seves aules l'acte en streaming, produint-se així uns moments de connexió entre joves de tota la comarca. Entre les activitats hi ha l'elaboració i venda de manualitats com espelmes, sabons i clauers, l'organització d'un esmorzar, una caminada solidària i jornades esportives, així com la venda de roses i punts de llibre per Sant Jordi, entre d'altres.

Ha estat un acte que els nois i noies han viscut amb entusiasme i il·lusió en el decurs del qual han compartit les experiències vinculades a un projecte comú que han estat preparant durant mesos i que els ha permès posar en marxa diferents estratègies, treballar en equip, conèixer els recursos de la comunitat, promoure la creativitat i l'emprenedoria i conèixer les necessitats del territori per dur a terme accions que ajudin a la societat.

Han intervingut en la benvinguda de l'acte Saray Gómez, directora territorial d'Educació i Formació Professional a la Catalunya Central; Pol Huguet, regidor d'Acció Climàtica i Educació de l'Ajuntament de Manresa, i Antònia Raich, directora de Comunicació i Participació de la Fundació Althaia, que han posat en valor la importància del treball conjunt de dos pilars fonamentals de la societat com són la salut i l'educació i que en aquest projecte conflueixen.

A través de les diferents iniciatives solidàries, al llarg dels cinc anys els alumnes han aconseguit recaptar una quantitat de 20.000 euros, que es destinen al programa de mecenatge d'Althaia per a la millora de l'atenció a infants i joves. Els fons s'han destinat al finançament del servei de Pallapupas i als nous uniformes humanitzats dels professionals de Pediatria.