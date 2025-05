Les cooperatives escolars de Manresa venen els seus productes a la plaça de Puigmercadal

El mercat Puigmercadal de Manresa ha estat l'escenari d'una jornada especial aquest divendres gràcies a la presència de parades muntades pels alumnes de 5è i 6è de primària de diverses escoles: l'Espill, Séquia, Institut Escola Manresa, Bages, La Salle i Puigberenguer. Els joves emprenedors han venut els productes que han creat al llarg del curs en el marc de la dotzena edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE).

La iniciativa ha tingut una bona acollida per part de la clientela del mercat, i també ha comptat amb la visita de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el regidor d'Educació, Pol Huguet, el regidor d'Ocupació, Emprenedoria i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i la regidora de Comerç, Tània Infante, els quals han volgut donar suport al projecte adquirint alguns productes.

Enguany, el programa Cultura Emprenedora a l'Escola ha involucrat 300 alumnes de 5è i 6è de Primària, que han format dotze cooperatives: La Cuina dels Gamberros (l'Espill), Sequipros i Cooperagotes (Séquia), Worlcraft, Imaginart, Fantasy Art i Cooperativa CEM (Institut Escola Manresa), Antinfinit i Ceobim (Bages), La Sal·lians Team (La Salle), Help Coop i Coop de mà (Puigberenguer).

El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, té com a objectiu disseminar valors, coneixements i habilitats d'emprenedoria entre els alumnes de cicle superior de primària. Durant el curs escolar, els estudiants creen i gestionen una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa i altres agents socials de la ciutat. El 10% dels beneficis de la venda dels productes és destinat a una entitat sense ànim de lucre o ONG, mentre que la resta es fa servir per a una activitat conjunta a l'aula.

El passat mes de març, els estudiants participants van ser rebuts a l'Ajuntament de Manresa on van obtenir el CIF, constituint-se legalment com a cooperatives. Després d'aquest tràmit, les cooperatives escolars van començar a elaborar els productes que han estat venuts aquest divendres al mercat.

A més, les cooperatives van participar el 6 de maig en la 7a Trobada de Cooperatives Escolars del Bages, celebrada al Palau Firal de Manresa, on van compartir experiències amb altres cooperatives escolars de la comarca.

El projecte CuEmE va iniciar-se a Manresa durant el curs 2012-2013 amb l'Escola l'Espill com a participant única. Des de llavors, s'han anat sumant més escoles i alumnes. Inicialment, la venda es realitzava al mercat de la Font dels Capellans, però les restriccions pandèmiques dels anys 2020 i 2021 van impedir-ne la realització al mercat. Els anys 2022, 2023 i 2024 van veure la venda traslladada al mercat de la Font de les Oques, i aquest 2025 s'ha escollit el mercat del Puigmercadal, ubicat al Centre Històric de Manresa.

Col·laboració amb el mercat Puigmercadal

Una de les grans novetats d'aquest any en la venda de productes de les cooperatives escolars ha estat la col·laboració directa amb els paradistes del mercat Puigmercadal. Mitjançant una acció conjunta, al llarg del matí s'han distribuït vals de compra per fomentar la participació ciutadana. Així, amb la compra d'un producte de les cooperatives escolars i un altre al Mercat de Puigmercadal o a Supercoop, els visitants rebien un obsequi.

Aquesta col·laboració s'ha enriquit amb visites guiades al Mercat, durant les quals, organitzats en grups i de manera rotativa, l'alumnat ha tingut l'oportunitat de conèixer les instal·lacions i el seu funcionament. Aquestes activitats estan dissenyades amb l'objectiu de consolidar una experiència educativa transformadora, estretament lligada a l'economia local, així com de promoure els valors cooperatius i el compromís amb la comunitat.