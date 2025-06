Althaia incorpora un nou sistema per evitar la caiguda de cabells durant la quimioteràpia

Des del desembre passat, la Fundació Althaia ofereix a les seves pacients oncològiques un nou recurs per prevenir la caiguda dels cabells derivada de la quimioteràpia. Es tracta d'un sistema de refredament del cuir cabellut, una tècnica que s'ha demostrat eficaç per reduir l'alopècia associada a alguns tractaments i que contribueix de manera important al benestar emocional de les pacients.

El nou dispositiu ha estat donat per l'associació Laia Mira La Vida és Xula, en el marc del programa de mecenatge d'Oncologia d'Althaia. Des de la seva posada en funcionament, catorze dones ja s'han sotmès a aquest procediment, amb resultats diversos, però en general ben valorats per les usuàries.

Una tècnica no invasiva i compatible amb el tractament

El funcionament del sistema és senzill però innovador. La màquina disposa de dos cascs refrigerants que es col·loquen abans, durant i després de la sessió de quimioteràpia. Aquests cascs redueixen la temperatura del cuir cabellut, provocant la vasoconstricció dels fol·licles pilosos i limitant l'afectació del tractament sobre el cabell.

El procediment és totalment compatible amb l'eficàcia del tractament oncològic i es pot aplicar en casos on la quimioteràpia tingui com a efecte secundari la caiguda del cabell. El fet que l'equip disposi de dos cascs permet tractar dues pacients alhora, fet que optimitza els recursos i amplia la cobertura d'aquest servei.

Una aportació clau dins del model d'atenció integral

Amb aquesta nova incorporació, Althaia amplia el seu model d'atenció integral al pacient oncològic. A banda dels tractaments mèdics habituals, el centre ofereix una atenció especialitzada i multidisciplinària que inclou orientació psicooncològica, unitats de recerca i de càncer hereditari, així com activitats de suport com l'artteràpia, la marxa nòrdica, tallers d'estètica i sessions d'exercici físic dirigit.

Aquestes activitats són finançades a través del programa de mecenatge impulsat per la mateixa fundació, que permet tirar endavant iniciatives que milloren la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer.

El llegat de la Laia: un projecte amb ànima

La donació del nou sistema de refrigeració capil·lar ha estat possible gràcies a Laia Mira La Vida és Xula, una associació creada en memòria de Laia Mira, una jove que va morir de càncer l'any 2018. Els seus amics van voler continuar el seu esperit lluitador i solidari promovent accions per recaptar fons per a la recerca i la millora de l'atenció a pacients oncològics.

Des d'Althaia s'ha volgut agrair la col·laboració de l'entitat, subratllant que aquest nou recurs permet reforçar encara més un model d'atenció on el benestar emocional, el confort i la dignitat de la persona estan al centre de l'abordatge de la malaltia.