La recerca en infermeria a Althaia es duplica en cinc anys

La Fundació Althaia consolida la recerca en l'àmbit de la infermeria com una aposta estratègica per millorar la qualitat assistencial, generar evidència científica i impulsar el desenvolupament professional. Amb 23 estudis actius el 2024 -més del doble que els 10 que hi havia el 2019- i una plantilla investigadora que ha passat de 23 a 45 infermeres en cinc anys, el creixement és evident i mostra una tendència consolidada.

Aquest increment es fa palès també en altres indicadors, com ara el nombre de professionals d'infermeria que han fet la tesi doctoral, que ha passat de dues a set en aquest mateix període. Des d'Althaia s'atribueix aquest impuls a una aposta clara per fomentar la recerca, especialment a través de convocatòries específiques d'ajuts i espais de reconeixement i difusió dels projectes.

Cinc línies de recerca que incideixen en la pràctica i el benestar del pacient

Les línies de recerca infermera actuals s'estructuren en cinc àmbits: cures infermeres i pràctica clínica, seguretat del pacient, experiència de pacient i humanització de l'atenció, benestar emocional i qualitat de vida, i desenvolupament professional.

Un 65% dels estudis estan liderats per professionals de la mateixa institució, mentre que la resta es desenvolupen en col·laboració amb altres entitats del sistema sanitari o universitari. Aquesta aliança interna i externa permet abordar temàtiques complexes des d'una perspectiva integral i centrada en la persona.

Les recerques sobre cures i pràctica clínica analitzen l'efectivitat de tècniques i intervencions d'infermeria, així com els resultats de l'educació sanitària associada al procés assistencial. En aquest apartat, s'hi inclouen estudis sobre el tractament d'úlceres del peu diabètic, la rehabilitació del sòl pelvià en pacients amb ostomia o guies per a l'administració segura de medicació pediàtrica en entorns crítics.

En l'àmbit de la seguretat del pacient, es treballa en reforçar la cultura de seguretat i dissenyar estratègies preventives. La línia sobre experiència del pacient i humanització, per la seva banda, analitza com viuen les persones el seu pas pel sistema sanitari i proposa maneres de millorar la relació assistencial i l'atenció centrada en la persona.

També tenen pes les recerques sobre benestar emocional i qualitat de vida, que estudien l'impacte psicosocial de la malaltia i busquen eines per reduir el patiment i millorar la vivència del procés de salut. Finalment, el desenvolupament professional posa l'accent en el rol de les infermeres com a agents actius del canvi, promou la motivació i la consolidació de la tasca investigadora com a part essencial de l'activitat assistencial.

Ajuts per a projectes i una jornada per compartir resultats

Un dels impulsos recents a aquesta tendència és la segona convocatòria d'ajuts específics per a projectes de recerca en infermeria. En la primera edició, ja se'n van beneficiar cinc professionals d'Althaia, que ara han pogut compartir els primers resultats en una jornada específica celebrada fa pocs dies.

La nova convocatòria per a l'any 2025 vol continuar obrint camins perquè més professionals puguin endegar estudis amb impacte real sobre el dia a dia assistencial. A més, aquesta segona edició posa èmfasi en la transferència de coneixement i l'impacte dels resultats en la millora dels serveis.

Exemples de recerca aplicada i amb valor social

Entre les recerques actuals, n'hi ha de tan diverses com l'estudi de l'opinió sobre el règim de visites a les unitats de cures intensives, l'ús de l'artteràpia en pacients amb càncer, o l'anàlisi del coneixement sobre infeccions de transmissió sexual. També es treballa en projectes relacionats amb la salut mental, com l'impacte de l'activitat física d'alta intensitat en el benestar de persones amb trastorn mental sever, o en guies d'acollida per a pacients d'hemodiàlisi.

Són estudis que no només busquen millorar resultats clínics, sinó que també tenen una clara vocació social, pedagògica i humanitzadora. En paraules d'Althaia, "la recerca infermera és una eina clau per a l'excel·lència assistencial i el reconeixement de la professió com a motor de canvi dins del sistema sanitari".

Cap a una nova cultura de la recerca assistencial

Amb aquest creixement sostingut, Althaia contribueix a fomentar una nova cultura en què la pràctica clínica i la recerca no es viuen com a realitats separades, sinó com a vasos comunicants que es retroalimenten. Aquesta aposta ha permès que professionals assistencials que fa uns anys no s'havien plantejat fer recerca, avui estiguin desenvolupant estudis amb impacte real.

El repte, segons la institució, és continuar dotant d'eines i suports aquests professionals perquè puguin compaginar l'activitat clínica amb la investigadora, tot consolidant espais de coneixement compartit, xarxes col·laboratives i itineraris formatius específics.