El CE Manresa es posa en marxa: «Estem davant de la Tercera més competitiva de la història»

El CE Manresa ha iniciat aquest dilluns la nova temporada amb una sessió d'entrenament al Congost i encara treballa per tancar les últimes peces del mercat -en forma de renovacions o fitxatges. Amb les darreres quatre incorporacions pendents d'arribar i una aposta clara per consolidar una base sòlida, el club afronta la "Tercera més competitiva de la història" amb un projecte renovat i ple d'il·lusió.

Canvi de cicle i nou impuls esportiu

El primer equip del CE Manresa ja comença a treballar. Aquest dilluns s'ha celebrat el primer entrenament de la temporada, en una jornada marcada pel retorn als entrenaments i la conscienciació que el club enceta un nou cicle. Mentre que es reivindica que aquesta serà "la Tercera més competitiva de la història", les últimes quatre incorporacions encara no s'hi han sumat, consumint els seus darrers dies de vacances.

El director esportiu, Sergi Benavides, defineix aquesta etapa com un reinici: "mirar per fer una empresa nova, amb il·lusió, amb ganes de créixer", assenyalava. Segons el seu parer, el repte principal és construir un projecte coherent amb la ciutat i el club. "Un equip el més competitiu possible", ha resumit, confiant en el treball conjunt amb l'entrenador, Sergí Trullàs, i el cos tècnic. "Manresa és un club amb història i amb un projecte ambiciós", ha assegurat per explicar la seva arribada, tot reconeixent que es va decidir "en només 24 hores". L'execució d'aquest projecte, segons Benavides, passa per les competències dels perfils professionals i per un "compromís ferm amb l'escut i la ciutat".

Valoració des de la banqueta: un equip amb gana

L'entrenador Sergí Trullàs ha explicat que el treball va començar pràcticament en acabada la temporada anterior, sense vacances, amb un esforç mantingut per configurar una plantilla completa. Valora molt positivament el perfil dels jugadors: joves amb gana, molt preparats i amb personalitat per assumir el projecte del club. "Ens hem de conèixer com a grup; individualment encaixem, però ara toca formar un equip sòlid". Aquesta serà la prioritat en les sis o set setmanes de pretemporada: "generar hàbits, adaptar-se i mirar de créixer conjuntament".

Mercat: calma i criteri en els fitxatges

Sobre el mercat de fitxatges, Benavides ha insistit que la direcció ha actuat amb serenitat. "Tenim molt clar què volíem; no hem anat a tancar massa ràpid perquè sabíem fins on volíem arribar", ha explicat. En funció dels temps i de les oportunitats que ofereixi el mercat fins a l'agost o febrer, admet que encara es poden fer moviments, però sempre seguint un criteri clar i estable.

Joves de la base al primer equip

Benavides també ha destacat la voluntat del club de mantenir el vincle amb el futbol base. Ha anunciat que dos jugadors del juvenil -el Mor Diop i l'Ernest Merinas- pugen al primer equip durant la pretemporada i quatre més compartiran dinàmiques. L'objectiu és demostrar que la cantera és una via real de projecció cap al futbol sènior.

Objectiu tàctic: valentia i control del joc

Quant a l'estil de joc, Trullàs ha explicat que l'aposta és per un sistema valent i amb protagonisme de la pilota: "Jugadors amb personalitat, que poden donar el 100% en totes les fases del joc". El pla de joc busca controlar l'escenari en camps adversos i adaptar-se a diferents ritmes i condicions de joc: "podem patir en moments, però el ritme i el control han de ser nostres", ha precisat.

La preparació inclou molts partits amistosos, triats per elevar ràpid el nivell competitiu i corregir errors. Això servirà per ajustar l'estil de joc i posar una base sòlida de cara a l'inici de la competició oficial.

Primera setmana d'adaptació i cohesió

Trullàs ha destacat que la setmana actual està dedicada a la integració del grup: des d'entendre els uns als altres fins a instaurar hàbits esportius i de convivència. "He dit abans que la plantilla és prometedora; ara cal fer-la efectiva com a equip", ha apuntat. L'arribada de jugadors forans també requereix una atenció especial, especialment pel que fa a adaptació i sinergia. Aquesta serà una setmana intensa de coneixement mutu: entrenaments, visionats i activitats complementàries per crear una base sòlida sobre la qual construir una temporada exigent però il·lusionant.

Un repte ambiciós amb ull al futur

Si bé la plantilla encara no està al complet -queden pendents renovacions o fitxatges- el club ja mostra convicció. És un projecte renovat, amb perfil jove, amb connexió amb la base i amb una idea de joc clara i valenta. És el CE Manresa que es torna a posar en marxa amb l'ambició de lluitar al grup més dur de la història de Tercera Divisió, amb equips amb pressupostos altíssims. "Són aquests equips els que han de tenir pressió per pujar, sense que nosaltres renunciem a res", han apuntat.