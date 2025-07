Biel Colominas afronta la direcció esportiva del Baxi Manresa com un repte que no podia rebutjar

El Baxi Manresa ha presentat aquest dimarts al matí Biel Colominas com a nou director esportiu de l'entitat. Josep Maria Herms, com a president del Bàsquet Manresa, ha estat l'encarregat d'encetar l'acte i introduir el nou màxim responsable en matèria esportiva de l'entitat. Herms ha enumerat diversos motius que han propiciat l'elecció de Colominas entre els quals hi ha la capacitat de treballar en equip i d'entendre's amb l'estructura tècnica de l'equip que encapçala Diego Ocampo, l'encaix amb una forma de treballar i la manca de vicis adquirits al llarg dels anys. Aquest darrer punt va decidir el Baxi Manresa a descartar la incorporació d'un director esportiu ja consolidat. "La nostra aposta era cercar talent jove i que tingui ganes de treballar. El Biel compleix amb això", ha expressat Herms.

Colominas ha començat el seu torn agraint al Bàsquet Manresa l'oportunitat que li ha plantejat. "Ho afronto amb molta il·lusió. Des del primer moment, em va cridar l'atenció la idea que em van transmetre. Tinc moltes ganes de treballar. Crec que hi ha un grup de treball molt bo i vull sumar els meus granets de sorra a aquest treball", ha explicat el nou director esportiu. La incorporació de Colominas s'ha cuinat a foc ràpid. Pocs dies després de l'adeu de Xevi Pujol, va rebre la primera trucada des del Nou Congost i en pocs dies l'acord va ser total. El nou director esportiu coneix des de fa temps Ocampo amb qui té bona relació tot i que també ha volgut destacar l'estructura que ja té creada el club bagenc. "Per la meva feina, em recolzaré en l'estructura que ja hi ha", ha comentat quan li han preguntat sobre si havia parlat amb Xevi Pujol.

Deixar una estructura com la de Sacramento Kings per un altra com la del Baxi Manresa pot ser un canvi substancial. Colominas valora d'entrada la gran oportunitat que significa a la seva carrera assumir la direcció del Baxi Manresa ja que "així podré treballar en el dia a dia. A Sacramento no ho podia fer. Per tant, era una oportunitat que havia d'entomar". Precisament, l'experiència NBA dona a Colominas un ampli coneixement del mercat i una gran xarxa de contactes. "Estic molt acostumat a veure bàsquet. Tot i que anava a veure jugadors concrets també tinc una visió perifèrica i aquesta visió dona idees de jugadors que poden agradar", ha incidit com a un dels seus punts forts. Com a exemples ha posat que treballant per als Sacramento Kings va fer un gran seguiment de Chima Moneke la temporada que va ser al Nou Congost o que també havia vist Grant Golden en diverses ocasions.

Una de les missions principals de Colominas serà completar el roster del Baxi Manresa per a la temporada 2025/26. La idea de l'equip manresà seria la continuïtat de jugadors com Cameron Hunt i Marcis Steinbergs. També es compta amb Musa Sagnia malgrat els cants de sirena de l'NCAA. En canvi, s'intueix com a més difícil que Bodian Massa i Armel Traoré segueixin dins l'equip. Una altra de les incògnites és el nombre definitiu de jugadors que tindrà la plantilla en una temporada amb més partits per la disputa de l'Eurocup enlloc de la Basketball Champions League. Finalment, Colominas ha destacat els nous fitxatges ja confirmats per part del Baxi Manresa que "segueixen una línia similar als últims anys amb uns petits matisos. Un dels punts que m'havia cridat l'atenció és la manera com s'entén el bàsquet aquí i jo m'hi sento identificat"