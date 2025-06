Xevi Pujol deixa el Baxi Manresa i fitxa pel Baskonia

Xevi Pujol ha comparegut davant dels mitjans per explicar el seu adeu al capdavant de la direcció esportiva del Baxi Manresa malgrat haver renovat el seu contracte tot just fa tres setmanes. El director esportiu ha fitxat pel Baskonia. Ha estat un discurs amb una gran càrrega emotiva en recordar una trajectòria que va començar l'any 2011. Pujol ha intentat contenir les emocions després de viure uns darrers dies que "han estat intensos i m'han passat moltes coses pel cap. Entrenaments, partits decisions... I al principi penses en les molt bones i les molt dolentes". Un dels aspectes que el manresà ha posat en valor ha estat el fet de "poder formar-me a casa meva. He intentat actuar amb honestedat i he prioritzat sempre el club".

El ja exdirector esportiu del Baxi Manresa ha agraït a totes les estructures del club la rebuda que van tenir de la notícia quan els va comunicar la seva decisió de fitxar pel Baskonia. Les felicitacions van ser unànimes. En aquest punt, Pujol, ha volgut recordar diverses figures claus d'aquests catorze anys dins l'estructura del Bàsquet Manresa. La primera ha estat Jaume Ponsarnau que va ser qui li va donar l'oportunitat de "començar aquest somni. Vaig començar a notar el què era una dinàmica professional amb un grup humà molt bo". Després, també ha esmentat Pere Romero i Carles Sixto que són els qui hi van creure per convertir-se en entrenador professional "en un moment molt delicat del club quan jo no havia demostrat res". I finalment, ha tingut paraules d'agraïment cap a Josep Sàez que és qui li va confiar la direcció esportiva l'any 2020.

La marxa de Pujol cap al Baskonia s'ha precipitat la darrera setmana. El fins ara director esportiu del Baxi Manresa creia fins fa res que les tres properes temporades seguiria treballant al Nou Congost. Però "si hi havia una mínima possibilitat perquè passés alguna cosa ha passat. És una decisió purament esportiva. El què em van explicar m'encaixa, ho he valorat i, com sempre faig, he pres la decisió amb el màxim convenciment". El discurs de Pujol ha acabat amb un missatge de tranquil·litat cap a l'afició destacant que el club seguirà ben viu i en bones mans.

A la fase de preguntes per part de la premsa, Pujol no ha volgut parlar del futur esportiu del Baxi Manresa perquè ja no n'és el director esportiu tot i que ha estat treballant amb noves incorporacions fins al darrer moment. "Jo estaria tranquil", ha afirmat. I quan se li ha preguntat si es queda amb alguna cosa en especial no ha dubtat en dir que "la identitat que té el club. Pocs equips a l'ACB la tenen".

El president de l'entitat Josep Maria Herms ha acompanyat Xevi Pujol, s'ha mostrat comprensiu amb la decisió de Xevi Pujol i ho ha emmarcat "en les dificultats de retenir el talent". Creu que decidir no ha estat fàcil. "Volíem que continués a casa seva i per això el va renovar per als tres propers anys. Però com passa a qualsevol feina quan sorgeix una oportunitat que creus que ajudarà a créixer es prenen les decisions com les que ha pres el Xevi". La sensació que queda al club és agredolça. Per un cantó hauria agradat que Pujol seguís però per altra banda tot el què ha passat és fruit d'una bona tasca.