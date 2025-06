Els actuals abonats del Baxi Manresa ja poden renovar el seu carnet

El Baxi Manresa ha comunicat als seus abonats que si ho desitgen ja poden renovar el seu carnet de soci de cara a la temporada 2025-26. Tots aquells aficionats que vulguin continuar al costat del seu equip tenen fins el dia 25 de juny per comunicar la seva decisió. Posteriorment, hi haurà un segon període per a nous abonats vinculats a abonats actuals a partir de l'1 de juliol. Encarà hi haurà una tercera fase per a nous socis que començarà el dia 7 de juliol.

Els preus oscil·laran entre els 115 i els 570 euros en funció de l'edat i la zona del pavelló. L'abonament inclourà un màxim de dues invitacions en funció de les competicions que jugui el Baxi Manresa i també descomptes a la botiga i en la compra d'entrades.

El club bagenc ha aprofitat el comunicat que ha enviat als seus aficionats per recordar que en compliment de la Llei de l'Esport tots els infants entre 0 i 3 anys necessitaran una entrada o un carnet per accedir al Nou Congost.