Max Gaspà ascendeix al primer equip del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha comunicat que l'escorta Max Gaspà, de 19 anys i 1,90 metres d'alçada, serà jugador de la primera plantilla la temporada 2025-26 després d'haver realitzat una gran campanya amb el conjunt vinculat a Tercera FEB. Enguany ja ha jugat dos partits a la Lliga Endesa i un a la Basketball Champions League (BCL).

L'ascens de Gaspà és important perquè l'equip manresà compleixi amb el nombre mínim de jugadors formats localment. A la darrera temporada n'ha tingut set en plantilla. Però només tres (Dani Pérez, Musa Sagnia i Álex Reyes) tenien contracte de cara al curs vinent. L'ACB en requereix un mínim de quatre i la BCL, cinc. Amb el jugador del planter, el Baxi Manresa compleix amb les exigències que imposa l'ACB sempre que Sagnia no emprengui l'aventura americana.

L'ascens al primer equip no és la única bona notícia que Gaspà ha tingut aquesta setmana. El jove barceloní ha estat convocat per a la selecció espanyola sots-20 que jugarà l'Eurobasket que es jugarà a Grècia al mes de juliol. A la cita europea hi estarà acompanyat pel seu excompany Bruno Alocen i el tècnic Marc Estany.