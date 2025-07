Armel Traoré no seguirà al Baxi Manresa

Fa uns mesos, el Baxi Manresa sorprenia amb la incorporació d'Armel Traoré. Es tractava d'un jugador francès que jugava la G-League amb l'equip vinculat a Los Angeles Lakers. Fins hi tot va debutar a l'NBA amb la franquícia californiana. Traoré va signar un contracte fins a final de temporada amb l'opció d'allargar l'estada al Bages. Aquesta segona temporada no es complirà després de l'anunci que club i jugador han arribat a un acord per no seguir units.

Traoré només ha jugat cinc partits amb el Baxi Manresa a la Lliga Endesa i un altre a la BCL. Després d'un debut esperançador a Màlaga va lesionar-se i es va perdre sis jornades. Va tornar contra el Bàsquet Girona en el duel que va significar el seu debut al Nou Congost. La continuïtat va durar quatre partits. Una nova lesió, aquest cop a Granada, el va dur el quiròfan amb una previsió de recuperació de quatre mesos.

Biel Colominas ja ha anunciat en la seva presentació que veia complicada la continuïtat de Traoré al club. Hores després el club ha confirmat l'adeu del jugador francès.