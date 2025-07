El Baxi Manresa tindrà el Hapoel Jerusalem i el Bahçesehir com a rivals més durs a l'Eurocup

El Baxi Manresa ja coneix els seus nou rivals a la fase regular de l'Eurocup amb qui compartirà el grup A. Entre aquests rivals s'hi troben vells coneguts com l'Aris Salònica (copa Korac, temporada 1997-98), el Hapoel Jerusalem (BCL, temporada 2021-22) i Bahçesehir (BCL, temporada 2022-23). Aquests dos darrers equips estan entre els màxims favorits per endur-se la competició. La resta de rivals són el Reyer Venècia (Itàlia), Neptunas Klaipeda (Lituània), Cedevita (Eslovènia), Cluj (Romania), Hamburg (Alemanya) i Slak Wroclaw (Polònia). Romania i Eslovènia són dos països als quals el Baxi Manresa no ha viatjat mai en competició europea.

L'Eurocup començarà el 30 de setembre o 1 d'octubre contra el Cedevita en camp contrari. El conjunt eslovè és on ha actuat la darrera temporada Devin Robinson i durant uns mesos Martinas Geben. El debut al Nou Congost serà la setmana següent contra l'Hambug. El darrer partit d'una fase regular de divuit jornades serà a la pista lituana del Neptunas Klaipeda el 10 o 11 de febrer.

Biel Colominas, director esportiu del Baxi Manresa, explica, en primer lloc, que "ens haurem d'adaptar a aquesta nova dinàmica amb més partits comparat amb la Basketball Champions League. Però ho afrontem amb il·lusió i ganes de mantenir la nostra identitat de treball i de ser humils". Colominas no creu que disputar l'Eurocup canviï massa respecte fer-ho a la BCL a l'hora de captar jugadors. "Jugar més partits pot atreure més jugadors però no crec que canviï massa la dinàmica", ha valorat. El nou director esportiu considera que, al ser la primera vegada que el club manresà participa a l'Eurocup, "és massa arriscat i massa atrevit posar objectius. Hem de treballar fort i competir cada dia i si tot va bé, a mesura que avanci la temporada ja veurem on ens col·loca la classificació".