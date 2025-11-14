Eurecat Manresa identifica fins al 35,5% de materials dels equips ERA aptes per reciclar

El centre tecnològic Eurecat Manresa ha culminat un estudi per millorar el desmantellament i la gestió dels equips de respiració autònoma d'Airbox, identificant materials recuperables i aportant millores que permeten reduir emissions i impulsar l'economia circular dins del sector.
Anàlisi de quatre models d'equips ERA
Eurecat Manresa ha dut a terme una recerca aplicada centrada en l'optimització del desmantellament dels equips de respiració autònoma (ERA) que gestiona l'empresa Airbox. La investigadora de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat, Eva Benzal, explica que per avançar en aquesta línia “s'han analitzat experimentalment quatre models diferents d'equips de respiració autònoma, identificant i estudiant els materials que els conformen, amb especial atenció als que ofereixen més possibilitats de reciclatge".
Segons els resultats obtinguts, fins al 35,5% dels materials presents en aquests equips es poden recuperar i valoritzar. Entre els components identificats destaquen el llautó, l'acer inoxidable, l'alumini, els teixits ignífugs i diversos materials polimèrics.
Reducció d'emissions i aplicació de noves estratègies
Una de les conclusions destacades de l'estudi és la reducció d'un 5% de les emissions anuals de CO2 associades a la gestió final dels equips. Aquesta disminució, tal com comenta el director tècnic i de sostenibilitat d'Airbox, Josep Maria Grosso, s'ha assolit gràcies a l'aplicació de tècniques d'economia circular i reciclatge dins del procés de desmantellament.
A més de quantificar materials i millores ambientals, Eurecat també ha detectat punts crítics del procés que permetien optimitzar-lo. El director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat, Frederic Clarens, explica que aquesta identificació “ha permès a Airbox establir un acord amb diversos gestors de residus per aplicar els resultats de manera real i optimitzar-ne la gestió".
Cap a l'eco-disseny i la circularitat del sector
Segons Clarens, els resultats obtinguts no només comporten millores immediates sinó que “obren la porta del coneixement a noves estratègies d'eco-disseny i a iniciatives que fomentin l'economia circular i la reducció de l'impacte ambiental de l'empresa, fabricants d'equips i altres empreses del sector".
El projecte ha estat finançat per Acció, en el marc dels Cupons Acció Green, i la implementació industrial del procés de desmantellament per part d'Airbox compta amb la participació de la Fundació Formació i Treball. Aquesta entitat, dedicada a la gestió de residus amb criteris d'inclusió sociolaboral, contribueix a l'aplicació pràctica del model d'economia circular impulsat per l'estudi.