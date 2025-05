Èxit de participació a la vuitena edició del Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa

Aquest dimecres ha tingut lloc la vuitena edició del Fòrum Universitat Empresa a la UPC Manresa, que ha registrat un nou rècord de participació amb la presència de trenta-una empreses, col·legis professionals, associacions d'estudiantat i altres entitats universitàries.

La jornada s'ha celebrat a la pista poliesportiva del campus, un espai que ha permès acollir la gran quantitat d'organitzacions participants. L'acte s'ha iniciat amb la inauguració institucional a càrrec del director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez, i del regidor delegat d'Hisenda i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Pere Massegú.

El Fòrum s'ha consolidat una vegada més com un punt de trobada entre la universitat i el teixit empresarial de la Catalunya Central i d'altres zones del territori. L'activitat ha estat especialment adreçada a l'estudiantat, principalment als alumnes de tercer i quart curs, que han pogut conèixer de prop les sortides professionals vinculades als seus estudis, així com establir un primer contacte per a futures pràctiques i inserció laboral.

Al llarg de la jornada, les empreses han disposat de carpes informatives on han presentat les seves activitats, projectes, estructura organitzativa, projecció internacional i perfils professionals més demandats. El Fòrum ha estat també un espai d'intercanvi per al personal docent i investigador, que ha pogut explorar oportunitats de col·laboració amb les empreses assistents.

Les empreses i col·legis professionals que han participat en aquesta edició són Airplan, AI Intelligent Robots, AMES, Applus Idiada, Asoindel, AUSA, Avinent Group, Bold, BTech, CETIM, Condals Group, Constructora d’Aro, ControlIntegral, Deister Software, Denso, Doga, Draxtom, Eurecat, La Farga, Funosa, Masats, Maxam, Maxion Wheels, MWSE, Oliva Torras, Onlaser, Revolut, Selba Solutions, SUD Renovables, UVE i Vanderlande.

També hi han participat projectes i associacions universitàries com Dynamics UPC Manresa, Synergy Racing Team i personal de l'àrea de gestió acadèmica de la UPC Manresa que ha informat sobre els convenis de pràctiques amb les empreses.