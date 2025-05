La UPC Manresa impulsa el talent tecnològic amb una nova edició de la MeriThon

La UPC Manresa va acollir el passat dissabte 26 d'abril una nova edició de la Merithon, la hackathon emmarcada dins del projecte europeu Merit, coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme, que promou la formació i captació de talent en àmbits clau com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l'Internet de les Coses (IoT).

L'esdeveniment serveix també per donar a conèixer el nou màster de la UPC Manresa, Master's in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-connected Systems, posat en marxa aquest curs dins el marc del projecte Merit. Aquest màster respon a la creixent demanda de professionals especialitzats en tecnologies emergents i seguretat digital.

En aquesta tercera edició de la Merithon (la segona celebrada a Manresa), la participació ha superat expectatives amb 26 participants repartits en nou equips, que van afrontar durant tota la jornada reptes reals proposats per empreses i centres de recerca com On-Laser, Asoindel, F2R, FBK i la pròpia UPC. El disseny i dinamització de la jornada ha comptat amb la col·laboració de l'expert en hackathons Naoufal Dahouli, contribuint a l'èxit organitzatiu i de participació.

Els equips van escollir entre dotze reptes tecnològics i van treballar intensament per oferir solucions innovadores. A la cloenda, cada grup va presentar la seva proposta davant d'un jurat format per Cristian Rodríguez, professor del màster i expert en ciberseguretat; Jaume Martínez, representant de l'empresa Asoindel i soci del projecte Merit; Maria Ariño, experta en intel·ligència artificial, i Miguel Romera, expert en intel·ligència artificial.

El jurat va escollir dues propostes guanyadores, que van rebre premis de 300 euros, patrocinats respectivament per Cetim i Masats.

Equips guanyadors

Premi Cetim: Chengheng Li Chen, Xu Yao Chen, Zhiqian Zhou, Zhihao Chen i Pengcheng Chen

Premi Masats: Hafid Kharbouch i Raquel Horta

Amb aquesta nova edició de la Merithon, la UPC Manresa consolida el seu compromís amb l'impuls de la innovació, el treball col·laboratiu i la transferència de coneixement entre l'àmbit acadèmic i empresarial. La universitat ja està treballant en la propera edició de la Merithon, amb l'objectiu de continuar fomentant vocacions tecnològiques i donar visibilitat a les oportunitats que ofereix el màster i el projecte europeu Merit.