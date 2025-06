La UPC Manresa reconeix l'excel·lència en matemàtiques dels alumnes de batxillerat de la Catalunya Central

La UPC Manresa ha celebrat aquest dilluns l'acte de reconeixement als alumnes de batxillerat amb millors resultats a les proves Cangur, una convocatòria de referència internacional en l'àmbit de les matemàtiques. En total, hi han estat distingits estudiants d'una desena d'instituts de la Catalunya Central, alguns dels quals van fer les proves a la mateixa UPC el passat 20 de març, i d'altres que tradicionalment hi estaven vinculats i actualment les realitzen als seus centres.

Els instituts representats en el lliurament de reconeixements han estat l'Institut Guillem de Berguedà (Berga), Pere Fontdevila (Gironella), Institut de Puig-reig, Institut Sant Ramon (Cardona), Francesc Ribalta (Solsona), Mig-Món (Súria), Miquel Bosch i Jover (Artés), Institut d'Auro (Santpedor), i els manresans Lluís de Peguera i La Salle.

L'acte ha estat presidit pel director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez Pradales, que ha donat la benvinguda als assistents i ha destacat la rellevància de fomentar el talent científic i el pensament crític des de les primeres etapes educatives. També ha intervingut el professor Josep Maria Rossell Garriga, coordinador de les proves Cangur a la UPC Manresa, qui ha ofert la xerrada Qui té més punts: una esfera o un pla?, una proposta divulgativa per apropar les matemàtiques a l'alumnat des d'una perspectiva curiosa i visual.

Les proves Cangur, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques, tenen un abast internacional i convoquen cada any milers d'estudiants d'arreu del món. A Manresa, aquestes proves es duen a terme a la UPC des de l'any 2000, amb l'excepció del període de la pandèmia. En l'edició d'enguany, uns 200 alumnes de primer i segon de batxillerat hi han pres part.

Amb aquest reconeixement, la UPC Manresa vol continuar fomentant la vocació científica i el rigor acadèmic entre el jovent del territori, alhora que es referma com a centre de referència en l'àmbit de la ciència i la tecnologia a la Catalunya Central.