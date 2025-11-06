La Seu de Manresa restaura les campanes per conservar el seu patrimoni sonor i funcional

La Seu de Manresa ha iniciat aquest mes de novembre una intervenció per restaurar i posar a punt les vuit campanes del seu campanar, amb l'objectiu de garantir-ne el bon funcionament i preservar-ne el valor històric. L'actuació, a càrrec de l'empresa especialitzada Rifer-Rocafer, inclou la renovació de motors i mecanismes i la substitució de la central de comandament, amb la participació del campanòleg Blai Ciurana.
Una actuació per assegurar el bon estat de les campanes
La Basílica de la Seu de Manresa ha posat en marxa aquest mes de novembre la reparació i posada a punt del conjunt de campanes que coronen el seu emblemàtic campanar. L'objectiu, segons fonts del temple, és garantir el bon funcionament i la conservació d'un dels elements patrimonials més significatius de la basílica i de la ciutat.
Els treballs van a càrrec de Rifer-Rocafer, una empresa amb més de 65 anys d'experiència en la fabricació, restauració i electrificació de campanes i rellotges monumentals. L'actuació afecta les vuit campanes de la Seu, datades entre 1612 i 1975, totes elles suspeses en una estructura de ferro elàstica instal·lada durant la gran intervenció dels anys 1974-1975.
Renovació de motors i manteniment integral
La intervenció contempla la renovació dels tres motors de vogar actualment espatllats: els de les campanes Santa Maria (número 2), Sant Miquel (número 6) i Ave Maria (número 7). A més, es durà a terme un condicionament exhaustiu dels mecanismes de tot el conjunt, que inclourà el greixatge de cadenes, motors i martells, l'ajustament dels tirants de la campana 2 i la revisió i assegurament dels batalls, entre altres tasques de manteniment.
Una altra millora destacada és la substitució de la central de comandament, que permetrà unificar el sistema i ampliar la programació dels repics i tocs litúrgics o festius. Aquesta nova centraleta, més moderna i versàtil, actualitzarà un sistema que funciona de manera automatitzada des dels anys seixanta.
Recuperació dels tocs tradicionals
El proper dimarts 11 de novembre al matí, el campanòleg Blai Ciurana, secretari de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, serà l'encarregat de programar la nova centraleta. Ciurana hi incorporarà els repics habituals -com els quarts i hores, l'Àngelus i les misses diàries-, però també tocs tradicionals propis de la basílica, que ell mateix ha recuperat a partir de consuetes dels segles XVIII i XIX.
Segons s'ha explicat, aquests tocs antics s'han adaptat a la capacitat tècnica de la nova instal·lació, de manera que la Seu recuperarà part del seu ric patrimoni sonor, vinculat a la història litúrgica i cultural de Manresa.
Implicació dels Amics de la Seu
El pressupost total de la intervenció és de 12.300 euros, una part molt significativa dels quals és assumida per l'Associació Amics de la Seu. L'entitat ja va tenir un paper clau en la instal·lació de les últimes campanes i de l'estructura actual a mitjan anys setanta i continua vetllant pel manteniment i difusió del patrimoni del temple.