La manresana Nuclia, adquirida per la multinacional nord-americana Progress Software

La tecnologia de recuperació d'informació empresarial desenvolupada per Nuclia ha captat l'interès d'una de les grans firmes globals del sector. La multinacional Progress Software, amb seu als Estats Units d'Amèrica i cotitzada al Nasdaq, ha anunciat la compra de la start-up manresana, especialitzada en intel·ligència artificial generativa i recuperació de dades. L'operació -l'import de la qual no ha transcendit- reforça la plataforma de dades de Progress i li permetrà ampliar la seva presència en el mercat internacional.

Nuclia va ser fundada fa sis anys a Manresa i s'ha fet un lloc destacat dins del camp conegut com a agentic RAG (generació augmentada per recuperació agència), una tecnologia que combina els grans models lingüístics amb la informació pròpia de cada empresa per oferir resultats contextualitzats i precisos. El seu motor de cerca permet recuperar dades contingudes en correus electrònics, presentacions, xats o videotrucades, elements cada vegada més abundants i difícils de gestionar en qualsevol organització.

Un producte pensat per a empreses de totes les mides

Segons el director executiu de Progress Software, Yogesh Gupta, el programari com a servei (SaaS) que ha desenvolupat Nuclia "democratitza l'ús de la intel·ligència artificial generativa de forma fiable i verificable". Afegeix que “tant les petites i mitjanes empreses com les grans corporacions globals poden aprofitar fàcilment les capacitats de Nuclia sense necessitat d'una inversió inicial significativa”.

El cofundador i conseller delegat de Nuclia, Eudald Camprubí, ha celebrat l'operació, tot destacant l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en la manera com les empreses interactuen amb la informació. “La nostra tecnologia permet sistemes més precisos, dinàmics i contextuals”, ha dit, remarcant l'aposta per una IA que ajudi a trobar respostes útils dins del propi entorn de dades corporatives.

Una trajectòria consolidada des del Bages

Amb seu a Manresa, Nuclia va tancar el 2022 una ronda de finançament de cinc milions d'euros liderada pels fons de capital risc Crane Venture Partners i Elaia. L'operació de venda ha comptat amb l'assessorament legal del despatx RCD.

Per la seva banda, Progress Software, amb una facturació global de més de 640 milions d'euros, considera que aquesta adquisició és estratègica per al seu posicionament en un sector que avança de manera accelerada. La incorporació de la tecnologia desenvolupada des de Manresa contribuirà a reforçar una plataforma orientada al futur de la gestió de dades empresarials.