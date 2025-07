El pòdcast «Gente Muerta» estrena cinquena temporada al Museu del Barroc de Catalunya

El Museu del Barroc de Catalunya a Manresa ha estat l'escenari escollit per a la gravació del primer capítol de la cinquena temporada del pòdcast Gente Muerta, una producció nominada als Premis Ondas Globales com a millor videopòdcast. La gravació es va dur a terme el 4 de juny i ha comptat amb la participació de figures destacades del món digital i divulgatiu.

Una fórmula d'èxit que combina història i humor

Gente Muerta és un pòdcast conduït per Maya Pixelskaya, coneguda pel seu paper com a col·laboradora al programa Zapeando. Cada episodi gira entorn d'una figura històrica i compta amb un historiador reconegut que aporta el context acadèmic, i un còmic o personatge mediàtic que hi posa el toc humorístic i d'entreteniment.

En aquesta ocasió, el personatge escollit va ser Juli Cèsar, l'emperador romà. La part divulgativa va anar a càrrec d'Iban Martín, divulgador històric i creador del pòdcast Roma Aeterna, mentre que la part més lúdica i humorística la va aportar el manresà Jordi Wild, un dels podcasters més influents del món hispanoparlant, conegut per The Wild Project i El Rincón de Giorgio, amb més de 12 milions de subscriptors.

Un entorn cultural que s'uneix a espais emblemàtics

Amb aquesta gravació, el Museu del Barroc de Catalunya s'incorpora a la llista d'espais singulars on s'ha enregistrat aquest pòdcast de referència. Anteriorment, Gente Muerta ha triat emplaçaments com el Museo del Prado o el Real Jardín Botánico de Madrid, reconeguts per la seva rellevància històrica, artística i cultural.

La gravació consolida el museu manresà com un espai viu i obert a nous formats de divulgació, posicionant-lo dins del circuit d'iniciatives innovadores que combinen cultura, entreteniment i patrimoni.