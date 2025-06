Una espectacular geoda d'ametista de 150 kg s'incorpora al Museu de Geologia Valentí Masachs

El Museu de Geologia Valentí Masachs, vinculat a la UPC Manresa, ha incorporat recentment una peça de gran valor científic i estètic: una geoda d'ametista de 150 kg procedent d'Iraí (Brasil). La donació ha estat possible gràcies al col·leccionista Josep Farràs Solé, que va fer cessió formal de la peça el 20 de maig. La nova incorporació reforça la tasca divulgadora del museu i suposa un reclam destacat per a visitants i estudiants.

Una geoda excepcional amb origen brasiler

El passat 20 de març, el Museu de Geologia Valentí Masachs va rebre una nova joia natural per a la seva col·lecció: una geoda d'ametista de grans dimensions que impressiona tant per la seva mida com per l'esclat de la seva tonalitat violeta. Amb un diàmetre de 80 cm i un pes de 150 kg, aquesta peça procedeix de la regió d'Iraí, a l'estat de Rio Grande do Sul (Brasil), una zona mundialment reconeguda per la qualitat de les seves ametistes.

Les condicions geològiques d'aquesta zona sud-americana han permès, al llarg de milions d'anys, la formació d'estructures minerals d'extraordinària bellesa. La geoda donada es caracteritza pels cristalls ben formats i brillants, que la converteixen en una peça de gran valor tant científic com museístic.

Una donació de gran valor cultural i educatiu

El col·leccionista barceloní Josep Farràs Solé ha estat l'artífex d'aquesta donació. Amb una trajectòria de dècades vinculada al món dels minerals, Farràs és conegut per la seva passió i rigor a l'hora de conservar i estudiar peces de gran valor. Amb la cessió d'aquesta geoda, ha volgut compartir una part destacada de la seva col·lecció amb la comunitat educativa i científica.

L'acte oficial de signatura de la donació va tenir lloc el 20 de maig a les instal·lacions del Museu, amb la presència del mateix Farràs, representants de la UPC Manresa i del Museu de Geologia Valentí Masachs. Durant l'acte, es va posar de relleu l'aportació de valor que suposa aquesta peça per al museu i es va agrair públicament el gest del col·leccionista.

Un recurs al servei de la divulgació i la ciència

El Museu de Geologia Valentí Masachs és una institució educativa i divulgativa amb un ric fons mineralògic, paleontològic i petrològic. Amb aquesta nova incorporació, el museu reforça el seu paper com a espai de referència en l'àmbit de les ciències de la terra a la Catalunya Central.

Des del centre es convida tota la comunitat universitària -estudiants, professorat i personal tècnic- així com el públic general, a visitar el museu i conèixer de prop aquesta nova peça. La geoda d'ametista s'exposarà de manera destacada dins del recorregut museogràfic, i també es preveu integrar-la en activitats de divulgació i formació.

Un símbol del valor del patrimoni natural

Amb aquesta donació, el Museu no només guanya una peça singular, sinó que també posa en valor el patrimoni geològic com a eina educativa i de sensibilització ambiental. L'ametista d'Iraí esdevé així un nou punt d'atracció per a un museu que treballa constantment per apropar la geologia a tota mena de públics.

La geoda ja està exposada i pot visitar-se en l'horari habitual del Museu, que segueix consolidant-se com una eina clau per fer arribar la ciència a la societat.