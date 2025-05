Els Premis Fundació Lacetània reconeixen el talent jove

La Fundació Lacetània ha fet entrega, un any més, dels seus premis anuals als millors treballs de recerca de batxillerat i projectes finals de cicles formatius, elaborats per l'alumnat dels centres educatius que en formen part. En total, s'han lliurat tretze guardons repartits en diferents categories, que han destacat per la seva qualitat, originalitat i aplicabilitat de les propostes presentades.

En aquesta edició 2025 s'han premiat projectes de temàtiques molt diverses que han estat capaços de connectar el coneixement acadèmic amb aplicacions pràctiques i creatives. Des de prototips robòtics i sistemes automatitzats fins a propostes per millorar l'educació inclusiva, passant per creacions artístiques i tecnologies immersives, els projectes guanyadors reflecteixen el talent, la innovació i l'interès dels joves per transformar el seu entorn.

L'acte d'entrega ha tingut lloc aquest dimecres a la sala d'actes de l'Institut Lacetània amb la presència de les autoritats locals i educatives, l'alumnat premiat i els seus familiars i docents. També s'ha fet un reconeixement a les empreses col·laboradores de la Fundació, en agraïment a la seva implicació amb la formació i el talent jove del territori. Les empreses reconegudes enguany han estat Dismak, Carme Fusté Perruquers, Bikes Outlet Nestor, Thor Especialidades, Devesa Hermanos i Fent País.

Durant la seva intervenció, la presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha afirmat que els premis de la Fundació "ens recorden que valuós que és el talent jove que tenim al territori". Gratacòs s'ha mostrat contenta de veure "la capacitat d'anàlisi, creativitat, i empenta per resoldre problemes reals de la nostra societat que han mostrat els nois i les noies premiats". La directora dels Serveis Territorials d'Educació i FP a la Catalunya Central, Saray Gómez, ha assenyalat que amb aquests guardons "diem als joves que creiem en ells i elles i en el que poden aportar a la societat". Ha tancat els parlaments el regidor delegat d'Ocupació i Emprenedoria i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, que ha destacat la tasca que fa la Fundació Lacetània i la implicació de les empreses: "sense les empreses l'FP de qualitat no existiria". L'acte ha finalitzat amb una actuació de dansa per part d'un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'institut Lacetània.

Els treballs guanyadors

Batxillerat de l'àmbit científic-tecnològic

Guanyador: Prototips de llençadora de pilotes de beisbol, de Roc Fargas Ramiro, alumne de l'institut Lluís de Peguera. El treball ha consistit en la construcció del prototip d'una màquina llançadora de pilotes de beisbol pensada per millorar l'entrenament dels batejadors.

Finalista: Els Androides, de Guillem Vilchez Boix, alumne de l'institut Lacetània. L'alumne ha analitzat el funcionament d'uns ulls robòtics i ha construït un prototip amb moviments el més semblant possibles a l'ull humà.

Batxillerat de l'àmbit social-humanístic

Guanyador: Obrint portes i construint somnis: una educació inclusiva, de Wissal El Ajmadi Jgaf, alumna de l'institut Lacetània. El treball analitza l'atenció que es dona a l'alumnat amb necessitats especials i amb la informació recollida elabora un pla estratègic per implementar als centres educatius.

Finalista: A gender analysis on serial killing and their history, d'Elizabeth Vilamitjana Caballol, alumna de l'institut Lacetània. El projecte estudia la història dels assassins en sèrie i les condicions psicològiques tant dels assassins com de les víctimes per veure si existeixen factors i patrons de comportament comuns.

Cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis

Guanyador: Els Warks, d'Ivan Vilches Prat, alumne de l'Escola d'Art de Manresa. El treball ha consistit en l'elaboració de la guia d'una raça fictícia, "els warks", ubicada en un món imaginari.

Finalista: Los gatos no hablan, d'Emily Aguirre Moran, alumna de Escola d'Art de Manresa. Treball consistent en la creació d'un còmic amb una varietat de tècniques gràfiques.

Cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial

Guanyador: Projete d'ntercanviador de posicions, de Marc Bosch Calvet, alumne de l'institut Lacetània. Projecte consistent en la creació d'un equip industrial capaç d'intercanviar la posició de 2 carros de contenidors de 100 ampolles de líquid.

Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis

Guanyador: La Baldufa, d'Anais Gil Madrigal, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El treball ha consistit en el desenvolupament de la imatge corporativa d'una marca de joguines de fusta.

Finalista: Fixent, de Mairin Pons Botella, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El treball ha consistit en la creació de la imatge corporativa d'una marca de roba.

Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector industrial

Guanyador: Projecte d'automatització de compressor, de David Mellado i Iker Prat, alumnes de l'institut Lacetània. El projecte busca millorar l'eficiència energètica de la instal·lació del compressor.

Premi TIC Bages

Guanyador: Santa Maria de Castellet, d'Arnau Cepeda i Masera Boulehoual, alumnes de l'institut Castellet. Els alumnes han creat una aplicació per apropar el patrimoni històric de Sant Vicenç de Castellet a tothom a través d'un sistema immersiu amb ulleres de realitat virtual.

Finalista: Control Maps, d'Arnau Vilalta i Ivan Tovar, alumnes de l'institut Lacetania. Treball en què s'ha desenvolupat una aplicació per gestionar els tiquets d'incidències d'una empresa d'impressores.

Premi CTEMDona