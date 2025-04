Els Premis Lacetània 2025 incorporen la novetat de la Beca de Recerca Museu del Barroc

Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura incorporen aquest any la Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, dotada amb 3.000 euros, per a un projecte de recerca o divulgació que tracti algun aspecte de la història de l'art i la cultura de l'edat moderna a Catalunya des d'una perspectiva humana, social, artística, literària, musical, filosòfica, patrimonial, entre d'altres. Convocada per l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, agafa el relleu del Premi Pare Ignasi Puig i Simon, que enguany es deixa de convocar, després de deu anys de trajectòria.

El termini de presentació de propostes per als diversos premis convocats acaba el dia 17 d'octubre i la festa de lliurament es farà el dia 21 de novembre, al teatre Conservatori de Manresa. Les bases detallades es poden consultar en aquest enllaç.

Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura són convocats per l'Ajuntament de Manresa, Amics de la Seu, Centre d'Estudis del Bages, Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Lítel.cat, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa i Regió7. Hi col·laboren: Cots i Claret, FUB-UManresa, Parcir Edicions Selectes i Zenobita Edicions, i Regió7, amb la coordinació d'Òmnium Bages-Moianès.