Les Caramelles de Súria, guardonades en els Premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral

Les Caramelles de Súria han estat guardonades dins de la 7a edició dels Premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya, que reconeix les iniciatives, personalitats i entitats més rellevants del país durant l'any 2024 en el món de la música i el cant coral. El lliurament dels Premis tindrà lloc el divendres 9 de maig al Teatre del Molí de l'Esperança de Gurb (Osona).

Els guardons són convocats per la Federació de Cors de Clavé i la confederació Moviment Coral Català com a homenatge al músic, poeta i polític Josep Anselm Clavé, gran impulsor del cant coral i fundador del moviment claverià.

En aquesta 7a edició dels Premis, també seran guardonats el prestigiós director Antoni Ros Marbà, la Coral Sant Jordi, el cantant de la Catalunya Nord Pere Figueres i altres noms destacats de la música i el cant coral. La major part de les categories són atorgades per un jurat de professionals vinculats al món coral i a la cultura popular.

Les Caramelles de Súria formen part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya des de l'any 2016. Enguany, la festa surienca ha registrat el seu rècord històric de participació amb més de 1.200 caramellaires, consolidant-se encara més com les caramelles més grans de Catalunya.