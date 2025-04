Josep Maria Mata-Perelló, Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria científica i humana

El professor manresà Josep Maria Mata-Perelló, que ha estat docent de la UPC Manresa durant més de tres dècades, rebrà la Creu de Sant Jordi, una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya, segons es va fer públic el passat dimecres. El premi reconeix la seva dilatada trajectòria com a geòleg, docent i divulgador, així com el seu compromís amb la conservació del patrimoni geològic i miner.

Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona, Josep Maria Mata-Perelló va ser catedràtic de Cristal·lografia i Mineralogia a la UPC i va exercir com a professor durant més de trenta anys a la UPC Manresa. Entre 2006 i 2012, va dirigir el Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC i, entre 1980 i 2003, va estar al capdavant del Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat.

La tasca investigadora i divulgativa de Mata-Perelló ha estat reconeguda a nivell internacional. Va ser un dels fundadors de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), entitat que va presidir des de la seva creació el 1995 fins al 2004. Actualment n'és president honorífic. Mata-Perelló ha estat també assessor de diversos geoparcs, com el de la Catalunya Central, on presideix la comissió científica, així com d'altres a la Conca de Tremp i el Montsec, el Sobrarbe, l'Alto Tajo i la comarca minera d'Hidalgo a Mèxic.

La seva contribució a la divulgació científica inclou nombrosos llibres i articles sobre mineralogia i geologia, i ha estat reconeguda amb diversos premis, com el Carmina Virgili, que el va distingir com a Geòleg de l'Any el 2017.

La candidatura a la Creu de Sant Jordi ha estat impulsada per un grup promotor amb el suport de més de 40 entitats i 300 persones a títol individual, i ha rebut l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa.