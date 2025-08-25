25 de agost de 2025

L'Escolania de Montserrat iniciarà el curs 2025-26 amb nou director musical

Pau Jorquera relleva Llorens Castelló al capdavant del cor en un any marcat per concerts internacionals i el tancament de les celebracions del Mil·lenari

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 16:56

El proper 4 de setembre, l'Escolania de Montserrat arrencarà el curs 2025-26 amb importants novetats. Entre elles, el relleu en la direcció musical, l'entrada d'una nova promoció d'escolans i un calendari que inclourà actuacions internacionals i la clausura de les celebracions del Mil·lenari.

Nou director musical

El nou curs portarà un canvi rellevant en la direcció del cor. Pau Jorquera, fins ara subdirector, assumirà el relleu de Llorens Castelló al capdavant de la direcció musical de l'Escolania. El nou director afronta el repte amb la voluntat de donar continuïtat a l'excel·lència i al prestigi d'una institució reconeguda arreu del món.

Noves generacions d'escolans

Com cada inici de curs, el 4 de setembre també significarà l'entrada d'una nova promoció de nois que s'incorporen a la comunitat de l'Escolania. La seva formació combinarà els estudis generals amb la preparació musical, que els permetrà participar en les celebracions litúrgiques i concerts.

Concerts internacionals i clausura del Mil·lenari

El curs 2025-26 estarà marcat per un calendari de concerts fora de Catalunya, amb diverses actuacions internacionals dels quals se'n donaran els detalls pròximament. Paral·lelament, l'Escolania participarà activament en els actes de cloenda del Mil·lenari de Montserrat, un any de celebracions que ha posat en relleu la dimensió històrica, cultural i espiritual del monestir.

