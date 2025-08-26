Montserrat porta el Mil·lenari al Parlament Europeu amb una exposició

El Mil·lenari de Montserrat transcendeix aquest 2025 les fronteres de Catalunya i arriba fins a Brussel·les, al cor d'Europa. El monestir celebra mil anys de vida amb una exposició temporal al Parlament Europeu, que es podrà visitar del dimarts 2 al dijous 4 de setembre a la Sala Yehudi Menuhin. Amb el títol Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa, la mostra reflecteix el paper del monestir com a símbol d'estabilitat i resiliència i com a exemple viu de les virtuts benedictines que han inspirat la història europea.
Una exposició amb passat, present i futur
L'exposició combina recursos escènics, gràfics i audiovisuals per transmetre l'essència de Montserrat i la seva vigència al llarg dels segles. Un dels espais principals reprodueix en holograma una conversa protagonitzada per l'abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, que dialoga amb Sant Benet de Núrsia, fundador de l'Orde de Sant Benet i Patró d'Europa, i amb un abat futur de l'any 3025. Aquest recurs escènic simbolitza la transversalitat del pensament benedictí, capaç de mantenir la seva vigència més de 1.500 anys després d'haver estat escrit.
La mostra també inclou dotze testimonis de persones vinculades al monestir que expliquen la seva experiència a partir de quatre eixos: paisatge, cultura, història i espiritualitat. Entre ells hi ha tant figures de renom internacional com persones anònimes que han viscut Montserrat en primera persona.
Finalment, un audiovisual de benvinguda convida els visitants a endinsar-se en la vida quotidiana de la comunitat monàstica: des de l'organització diària i la professió monàstica fins al paper de la música i la cultura en la vida de l'abadia.
Un símbol europeu
El lema Ora, Lege, Labora, Rege te Ipsum, in Communitate, adoptat per Montserrat en el marc del Mil·lenari i compartit amb tot l'Orde de Sant Benet, serveix de fil conductor de la mostra i enllaça amb la dimensió europea del projecte. Aquesta vinculació es fonamenta en el fet que el papa Pau VI va proclamar Sant Benet Patró d'Europa en la carta apostòlica Pacis Nuntius, destacant la contribució dels monestirs benedictins a la construcció del vell continent.
Acte inaugural amb representació institucional i religiosa
L'exposició s'inaugurarà el dimarts 2 de setembre amb un acte solemne en què intervindran la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que presidirà la inauguració, i els vicepresidents Esteban González Pons -organitzador oficial de la mostra- i Javier López Fernández.
També hi participaran Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat, que oferirà una conferència sobre els valors benedictins en la construcció d'Europa, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari, que explicarà els continguts de la mostra. L'Escolania de Montserrat hi posarà la nota musical amb un repertori de peces litúrgiques.
L'acte comptarà igualment amb la presència de Bernardito Auza, nunci apostòlic davant la Unió Europea, i de Luc Terlinden, arquebisbe de Malines-Brussel·les i president de la Conferència Episcopal Belga.
Una proposta per a la comunitat europea
L'exposició estarà oberta a tots els diputats i exdiputats del Parlament Europeu i vol ser una finestra a la història, la cultura i l'espiritualitat de Montserrat. L'objectiu és mostrar com un monestir mil·lenari, arrelat a Catalunya, ha estat capaç de projectar els seus valors més enllà de les fronteres i d'aportar una mirada d'esperança i unitat en el marc europeu.