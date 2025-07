Montserrat reforça la seva connexió amb la Catalunya Nord gràcies a l'ampliació del Camí Oliba

L'abadia de Sant Miquel de Cuixà, al peu del Canigó, ha acollit aquest dimarts l'acte de presentació del projecte d'ampliació del Camí Oliba a la Catalunya Nord. La iniciativa reforça la dimensió transfronterera d'aquest itinerari cultural i espiritual i consolida la connexió històrica entre Sant Miquel de Cuixà i Montserrat, dues abadies clau en el paisatge religiós i patrimonial europeu.

El Camí Oliba s'expandeix més enllà dels Pirineus

El projecte d'ampliació ha estat desenvolupat conjuntament pel Syndicat Mixte Canigó Grand Site i l'Associació Rutes del Romànic, entitat que gestiona el Camí Oliba des del 2002. L'acte de presentació, celebrat a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, ha comptat amb la participació de representants institucionals i turístics tant de Catalunya com de la Catalunya Nord. Aquesta ampliació suposa un pas important per consolidar la dimensió europea del projecte i enfortir els llaços històrics i espirituals entre els dos vessants del Pirineu.

El Camí Oliba connecta dues fites imprescindibles del romànic i del món monàstic català: les abadies de Montserrat i Cuixà. Aquesta ruta, que creua les comarques del Bages, el Moianès, Osona i el Ripollès, constitueix un veritable pont entre pobles, paisatges i tradicions.

Montserrat, peça clau en l'articulació del projecte

L'acte ha tingut un bloc dedicat a experiències entorn del Camí Oliba, on l'abadia de Montserrat ha tingut un protagonisme destacat. Els seus representants han posat en relleu la relació estreta amb Cuixà, entenent ambdues com a abadies germanes que han treballat al servei del territori i del pelegrí al llarg dels segles. Aquesta vinculació espiritual i cultural es veu ara reforçada amb una infraestructura que promou no només el senderisme, sinó també la reflexió i la contemplació.

També s'ha comptat amb la participació del Bisbat de Vic, impulsor del projecte Cases d'Oliba, amb el qual es pretén dinamitzar el patrimoni religiós i cultural de comarques com el Bages i el Moianès, vertebrades per espais com Montserrat, Manresa, Moià o Navarcles.

Un projecte amb implicació del Bages i el Moianès

El Camí Oliba recorre més de 300 km des de Montserrat fins a Cuixà, passant per diversos municipis implicats activament en la seva promoció. En destaquen Manresa, Santa Maria d'Oló, Moià o l'Estany, entre altres punts d'interès del Moianès i el Bages. A més de promoure el senderisme cultural, aquest itinerari afavoreix la cohesió territorial i el desenvolupament turístic sostenible en zones d'interior.

Els consells comarcals del Bages i el Moianès són membres de l'Associació Rutes del Romànic, i participen activament en la gestió, difusió i manteniment del sender, juntament amb altres institucions locals i supracomarcals.

Un nou impuls europeu per al romànic català

L'ampliació del Camí Oliba a la Catalunya Nord ha estat possible gràcies al suport econòmic del Departament dels Pirineus Orientals, a través del Fons de Subvenció a Microprojectes de l'espai català transfronterer. Aquesta col·laboració ha permès avançar cap a una estratègia conjunta de desenvolupament territorial i promoció del patrimoni compartit.

En el marc de l'acte, s'ha posat sobre la taula la voluntat de formalitzar un acord de col·laboració estable entre el Syndicat Mixte Canigó Grand Site i l'Associació Rutes del Romànic, amb l'objectiu de consolidar aquesta aliança transfronterera. Això inclourà accions conjuntes de promoció, difusió i sostenibilitat de la ruta.

La jornada ha conclòs amb una foto de grup, un refrigeri i espais de trobada informal entre els participants, en un escenari emblemàtic com l'abadia de Cuixà. Amb aquesta ampliació, el Camí Oliba es posiciona com una de les principals rutes de senderisme cultural d'Europa i reforça la centralitat de Montserrat i el Bages en la seva articulació.