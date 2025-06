La Ignasiana tornarà el 20 de setembre amb recorreguts adaptats a tots els nivells

La Ignasiana tornarà aquest 2025 amb una cinquena edició que manté l'essència de les anteriors i introdueix novetats pensades per adaptar-se a un públic cada vegada més divers. La cita serà el dissabte 20 de setembre i tornarà a unir les terres de Verdú amb Manresa, amb una opció més curta des d'Igualada, fent del tram català del Camí Ignasià, un escenari idoni per a la pràctica de la BTT, el gravel o la bicicleta elèctrica. Les inscripcions ja són obertes a través del web de Manresa Turisme i a l'Oficina de Turisme de la capital del Bages.

Dues sortides i opcions per a tots els públics

La modalitat llarga de la Ignasiana manté la seva doble proposta, amb dues opcions de recorregut des de Verdú fins a Manresa. Els participants podran escollir entre un itinerari de 110 km i 2.100 metres de desnivell -que inclou alguns trams de corriol sense dificultat tècnica- o una alternativa lleugerament més curta de 106 km i 1.995 metres de desnivell, íntegrament per pista i sense seccions tècniques.

La versió curta, per la seva banda, proposa una ruta de 46 km amb 700 metres de desnivell entre Igualada i Manresa, enllaçant-se amb l'itinerari llarg. Aquesta modalitat ha estat pensada com una ruta assequible, ideal per a ciclistes que busquin una jornada més lleugera, però sense renunciar a les vistes de Montserrat i a la bellesa del paisatge.

Servei de transport i punts de càrrega per a e-bikes

Com ja és habitual, la inscripció inclou assegurança, assistència mecànica, trac GPS i samarreta commemorativa. Els participants poden escollir una modalitat d'inscripció que inclogui el transport de la bicicleta i del participant fins als punts de sortida (Verdú o Igualada).

Una de les novetats d'aquest any és la incorporació de dos punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques al llarg del recorregut llarg. Aquesta millora té com a objectiu facilitar la participació d'usuaris amb ebike i ampliar així el ventall de públic al qual s'adreça la prova.

Preus reduïts per a les inscripcions anticipades

Els ciclistes que facin la seva inscripció abans del 6 de juliol podran beneficiar-se d'un preu reduït. A més, com a complement, els inscrits poden adquirir el mallot oficial de l'edició d'enguany amb un suplement.

Tota la informació actualitzada sobre tarifes, serveis i recorreguts es pot consultar a través del portal de Manresa Turisme.

Un projecte amb vocació turística i esportiva

La Ignasiana va néixer en el marc del projecte Manresa 2022 amb la voluntat de dinamitzar esportivament i turísticament el tram final del Camí Ignasià. A través d'una proposta autoguiada per GPS i pensada per a BTT, gravel i ebike, l'itinerari travessa algunes de les localitats més emblemàtiques del traçat ignasià, com Cervera, Igualada o Marganell.

Els recorreguts han estat dissenyats per evitar trams perillosos o carreteres transitades i per maximitzar el gaudi del paisatge en condicions de seguretat.

La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i compta amb la col·laboració de diversos ajuntaments del territori, així com empreses del sector privat com E-Lowing, Sarauto, Assegurances Pujol i l'Oller del Mas.