L'Associació de Municipis del Camí Ignasià es presenta als governs del País Basc, Navarra i la Rioja

L'Associació de Municipis del Camí Ignasià, impulsada per l'Ajuntament de Manresa entre d'altres institucions, ha participat en una sèrie de reunions institucionals amb representants dels governs del País Basc, Navarra i la Rioja per presentar l'entitat que té per objectiu promoure i coordinar turísticament aquest itinerari que connecta Azpeitia amb Manresa seguint les passes de Sant Ignasi de Loiola.

En les diferents trobades, es va exposar la voluntat de l'Associació de consolidar la seva estructura al llarg del 2025, amb l'objectiu d'integrar els prop de 90 municipis per on transcorre el Camí Ignasià. Així mateix, es va presentar el primer esborrany del Pla d'Acció 2026-2029, que contempla accions de promoció turística i senyalització de ruta, el desenvolupament d'una marca pròpia i estratègies de comercialització conjunta, incloent-hi la presència en fires i campanyes específiques.

La primera reunió va tenir lloc dimecres 7 de maig al matí a Vitòria amb representants del Govern Basc i de les diputacions forals d'Àlaba i Guipúscoa. La comitiva estava formada pel president executiu de l'associació com a representant de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila; l'alcaldessa d'Azpeitia, Nagore Alkorta (vicepresidenta); l'alcalde d'Urretxu, Jon Luqui (vocal), i l'alcalde de Laguardia, Raúl García Ezquerro. La delegació va ser rebuda pel conseller de Turisme, Comerç i Consum del Govern Basc, Javier Hurtado, i el director de Basquetour, Daniel Solana, així com per la tinent diputada general d'Àlaba i diputada foral de Turisme, Cristina González Calvar; el director de Turisme de la Diputació Foral d'Àlaba, Felipe González, i la directora de Turisme de la Diputació Foral de Guipúscoa, Libe Otegui.

El mateix dia a la tarda, Joan Vila es va reunir a Pamplona amb el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Govern de Navarra, Ignacio Apezteguia, acompanyat de l'alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo, i de la regidora de Turisme del mateix municipi, Diana Paola Osorio.

Finalment, dijous, la representació de l'associació es va desplaçar a Logronyo, on es va mantenir una reunió amb el conseller de Cultura i Turisme del Govern de La Rioja, José Luis Pérez Pastor. En aquesta ocasió, la comitiva estava formada per l'alcaldessa d'Agoncillo, Encarna Fuertes, i l'alcalde d'Arrúbal, Rubén Sancho, ambdós vocals de la junta directiva de l'associació.