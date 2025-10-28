Santpedor viu un Correllengua participatiu amb cercavila, castells i homenatge a Rodoreda

Santpedor ha viscut una nova edició del Correllengua amb una àmplia participació d'entitats i veïns en un cap de setmana ple d'activitats. La festa, dedicada enguany a Mercè Rodoreda, ha reivindicat un any més la normalització de l'ús social del català a través d'actes culturals, populars i festius.
Una jornada de diumenge plena d'activitats populars
El punt àlgid de la celebració va tenir lloc diumenge, amb una jornada que va omplir els carrers de Santpedor d'activitats per a tots els públics. La cercavila del Bou Brufat va donar el tret de sortida a una jornada que també va incloure Rondalles i llegendes de Santpedor, una cantada conjunta amb les corals de la Llar d'Avis Ca l'Arola, L'Escriny i el Cor de Teies, i una diada castellera protagonitzada pels Castellers de Santpedor, que van compartir plaça amb els Minyons de Santa Cristina d'Aro i els Castellers del Lluçanès.
El dinar popular i el concert final van tancar la jornada en un ambient festiu i reivindicatiu que va posar de manifest el compromís del municipi amb la llengua i la cultura catalanes.
Activitats prèvies: xerrada i glosada per escalfar motors
El Correllengua va començar divendres amb la xerrada Una llengua viva a les nostres mans, a càrrec de Jordi Esteban i Calm, que va reflexionar sobre la vitalitat i els reptes de la llengua catalana en l'actualitat.
Dijous vinent, la programació continuarà amb una glosada oberta del Grup de Glosa de Manresa i Comarca, que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular Ca la Teia, i que posarà el punt final a una edició marcada per la implicació ciutadana i el reconeixement a l'obra de Mercè Rodoreda, escriptora homenatjada enguany per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL).