La Berga-Santpedor celebrarà 40 edicions amb una nova modalitat familiar de 19 quilòmetres

El pròxim diumenge 9 de novembre se celebrarà la 40a edició de la Berga-Santpedor, una de les marxes més emblemàtiques del país. Organitzada pel Centre Excursionista 2x2 Santpedor, la cita manté l'essència esportiva i de germanor que la caracteritza, amb circuits per a caminants, corredors i ciclistes, i la novetat d'una Mini Berga-Santpedor de 19 quilòmetres.
Quaranta edicions d'una marxa mítica
La Berga-Santpedor arriba enguany a una fita destacada: quaranta edicions ininterrompudes d'una prova que ha esdevingut símbol de l'excursionisme popular i del vincle entre el Berguedà i el Bages. La cita, que combina esport, natura i convivència, tindrà lloc el diumenge 9 de novembre i tornarà a aplegar centenars de participants procedents d'arreu del país.
Organitzada pel Centre Excursionista 2x2 Santpedor, la marxa ja s'ha començat a respirar als carrers del municipi, on s'han penjat les tradicionals bicicletes que anuncien l'arribada de l'esdeveniment.
Dos grans circuits i una nova modalitat familiar
Com és habitual, els participants podran escollir entre dos recorreguts principals:
- 52 quilòmetres per a caminants i corredors
- 57 quilòmetres per a ciclistes
Com a gran novetat del 2025, s'incorpora la Mini Berga-Santpedor, amb 19 quilòmetres de recorregut i sortida des de Sant Cugat del Racó. Aquesta nova modalitat està pensada per a famílies, grups d'amics i participants que vulguin gaudir d'una experiència més assequible, mantenint la connexió amb l'essència i el paisatge de la marxa.
Tots els circuits confluiran, com cada any, a la plaça Gran U d'Octubre de Santpedor, punt final d'una jornada marcada pel bon ambient, l'esforç compartit i el contacte amb la natura.
Organització, seguretat i participació local
L'organització ha previst un ampli dispositiu de voluntaris i assistència mèdica, amb controls de pas, punts d'avituallament i menjar al llarg del recorregut. A més, les escoles de Santpedor hi posaran el seu toc creatiu decorant els senyals de les rutes, una iniciativa que ja s'ha convertit en un dels trets distintius de la prova.
Les inscripcions ja estan obertes tant a botigues esportives del Bages i del Berguedà com al web oficial de la prova.
"Una trobada amb la gent, el paisatge i la història del territori"
Des del Centre Excursionista 2x2 Santpedor, impulsor de la prova des dels seus inicis, valoren amb emoció el camí recorregut: "Arribar a la 40a edició és tot un repte i un motiu d'orgull. La Berga-Santpedor és més que una marxa: és una trobada amb la nostra gent, amb el paisatge i amb la història del territori", afirmen des de l'entitat.
Amb un esperit festiu, una organització exemplar i la il·lusió intacta, la Berga-Santpedor 2025 es presenta com una edició per recordar, que tornarà a demostrar per què aquesta clàssica travessa és molt més que una simple marxa: és una tradició que uneix comarques i generacions.