El Cicle de Tardor Feminista de Santpedor arrenca amb força i debat sobre noves masculinitats

El Cicle de Tardor Feminista de Santpedor ha començat aquest cap de setmana amb bona participació i un debat intens sobre la construcció de noves masculinitats. Amb el lema Masculinitat en obres: enderroquem privilegis, construïm nous models, el cicle ofereix exposicions, tallers, xerrades i activitats culturals per reflexionar sobre el paper dels homes en la igualtat de gènere i fomentar la corresponsabilitat dins i fora de casa.
Una inauguració marcada per la reflexió
L'acte inaugural va tenir lloc dijous al vespre a Cal Clarassó, amb la presentació de l'exposició fotogràfica Masculinitats, obra dels fotògrafs Òscar Mata Martos i Gal Puig Molinos. L'alcalde Agustí Comas va donar la benvinguda al públic assistent, mentre que Fiona Molina, membre de l'Assemblea Feminista Jerònimes, va convidar tothom a participar activament en les activitats del cicle. També hi van ser presents la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Marijó Aubarell, i altres representants municipals.
Divendres, el taller per a homes sobre corresponsabilitat, conduït per Enric Bastardas, va omplir Cal Clarassó amb dinàmiques de grup i reflexions sobre la necessitat de compartir tasques i responsabilitats quotidianes.
Jornada Feminista i debat sobre els nous reptes
L'endemà, dissabte, es va celebrar la 5a Jornada Feminista de Santpedor, que va incloure dues propostes molt participatives: el taller familiar Coeduquem a casa? Reflexions del dia a dia i la xerrada Els nois joves, cada cop més masclistes?, a càrrec de la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme Casanova, experta en violències sexuals i gènere.
Durant la presentació, la regidora Marijó Aubarell va destacar la necessitat de desactivar la masculinitat que s'oposa a les conquestes del feminisme "amb una pedagogia incessant que parteixi del desig de bastir una societat plural i orgullosa del seu nosaltres".
La jornada va culminar amb l'obra teatral Black Man Solo, que va oferir una mirada profunda sobre la identitat masculina i la vivència de l'home negre en la societat contemporània, tancant un cap de setmana ple de debat, art i compromís social.
Activitats que continuen al llarg del novembre
El Cicle de Tardor Feminista, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Santpedor i l'Assemblea Feminista Jerònimes, continuarà les properes setmanes amb noves activitats.
El dimecres 29 d'octubre, Cal Llovet acollirà un taller de teatre escolar sobre estereotips de gènere adreçat a alumnes de primària i secundària, i el diumenge 9 de novembre, la Nau serà escenari del cinefòrum El círculo, una sessió oberta al públic per seguir debatent sobre el control social i els rols imposats.
A més, l'Institut d'Auro durà a terme un taller de masculinitats per a joves, que tancarà el cicle posant el focus en la formació de les noves generacions.