El «Centaures de la nit» de Marc Recha entra a Filmin i Prime Video

El cineasta de Moià Marc Recha continua fent camí amb la seva darrera pel·lícula, Centaures de la nit, que des d'aquesta setmana està disponible a les plataformes Filmin i Prime Vídeo. Després del seu recorregut a les sales comercials i festivals, el film amplia ara el seu abast i ja es pot veure còmodament des de casa. L'entrada a aquestes dues plataformes de continguts consolida l'aposta de Recha per un cinema d'autor amb vocació independent i, alhora, permet que una obra tan singular com aquesta arribi a espectadors que no van poder gaudir-ne a la gran pantalla.
La pel·lícula es va preestrenar el passat 14 de maig als Cinemes Verdi de Barcelona i, dos dies després, es va estrenar a les principals sales del país. La presentació va comptar amb una bona acollida per part del públic i la crítica. Ara, amb el seu desembarcament digital, Centaures de la nit té l'oportunitat de créixer en audiència i obrir nous debats sobre la seva temàtica i la seva arriscada posada en escena.
Una aposta radicalment independent
Recha, conegut per títols com Les mans buides o Petit Indi, defineix el seu nou treball com un "assaig sobre la ceguesa" que ha portat fins a l'extrem el seu compromís amb un cinema lliure de convencions. Centaures de la nit està rodat en blanc i negre, a les instal·lacions del monestir de Poblet, i compta amb actors cecs en bona part del repartiment. Aquesta decisió, segons el director, no només aporta realisme, sinó que també fa visible una experiència sovint invisibilitzada en el cinema.
El film està protagonitzat per Lluís Soler i Montse Germán, amb la participació de Muntsa Alcañiz, Mahamadou Dambelleh i Tomaz Wraber. La música és obra del també moianès Marc Parrot, que hi posa una banda sonora delicada i alhora inquietant. El relat explica la història d'un home cec, perseguit pel seu passat, que emprèn un viatge sense retorn fins a Poblet per ajudar un amic a robar unes relíquies amagades. En el seu camí, es retroba amb la dona que sempre ha estimat i s'enfronta a la soledat que el devora.
Accessibilitat i inclusió com a eix central
Un dels elements més destacats de Centaures de la nit és el seu compromís amb l'accessibilitat. Tant a la preestrena com a les projeccions en sales, la pel·lícula va incorporar el sistema d'audiodescripció per a persones cegues o amb discapacitat visual. Aquesta sensibilitat es manté també a les plataformes Filmin i Prime Vídeo, on l'obra es pot veure amb opcions adaptades.
La incorporació d'actors cecs al repartiment no és només un gest simbòlic, sinó una aposta per mostrar en primera persona la seva experiència. Recha ha explicat en diverses entrevistes que volia "portar la ceguesa a l'essència del relat, no només com a metàfora sinó com a realitat tangible". Aquesta voluntat fa que el film vagi més enllà d'una història de ficció: és una reflexió sobre la percepció, els límits humans i la solidaritat.
Un nou públic per a un cinema valent
L'entrada a Filmin i Prime Vídeo obre les portes perquè espectadors internacionals descobreixin aquesta producció catalana. Filmin, coneguda per la seva aposta per cinema independent i d'autor, és una plataforma idònia per a títols arriscats com aquest. Prime Vídeo, per la seva banda, aporta una visibilitat global a milions d'usuaris. Per al públic del Bages o el Moianès, és també una oportunitat per veure o reviure una obra creada per un director de la casa que ha aconseguit fer-se un nom en el panorama cinematogràfic europeu.
Aquesta estrena digital permet que el debat sobre Centaures de la nit es reobri i arribi a nous fòrums. La pel·lícula posa sobre la taula temes universals com la culpa, la redempció i la fragilitat humana, tot embolcallat en una estètica minimalista i potent. L'obra de Recha confirma que, fins i tot en temps dominats per grans produccions, hi ha espai per a propostes petites però profundes.
El valor del cinema d'autor català
L'èxit de Centaures de la nit a festivals, la seva presència en sales i ara el seu llançament digital són una mostra de la vitalitat del cinema d'autor català. Recha, fidel al seu estil personal, continua explorant narratives que incomoden i emocionen a parts iguals. La seva col·laboració amb actors com Lluís Soler i Montse Germán, així com la música de Marc Parrot, aporten un segell de qualitat que situa el film en el radar del cinema europeu més inquiet.
Amb aquesta nova etapa a les plataformes, el director moianès segueix demostrant que el cinema independent pot obrir-se camí i trobar el seu públic. Centaures de la nit és, sens dubte, una oportunitat per a molts espectadors de descobrir una obra que parla de ceguesa però que obre els ulls a noves maneres de veure el món.