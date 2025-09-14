La Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol inicia un cicle de visites guiades

La Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol ha estrenat aquest diumenge un cicle de visites guiades per posar en valor la vida i l'obra d'Enric Prat de la Riba, figura clau de la política catalana de principis del segle XX i primer president de la Mancomunitat de Catalunya. Les visites, que es faran cada segon diumenge de mes, també oferiran una immersió en la vida quotidiana del Moianès durant els segles XIX i XX, a través d'un edifici que conserva l'ambient i el mobiliari originals.
Reivindicar una figura decisiva per al país
El coordinador de l'espai, Quim Mòdenes, ha destacat que Prat de la Riba (1870-1917) va ser l'impulsor i primer president de la Mancomunitat de Catalunya, entre 1914 i 1917, des d'on va promoure la modernització del país. Sota el seu mandat, es van crear infraestructures bàsiques, es van impulsar centres de salut i es van promoure iniciatives culturals i educatives que van marcar un punt d'inflexió en el desenvolupament de Catalunya. Tot i aquesta rellevància, Mòdenes lamenta que la seva trajectòria continua sent poc coneguda pel gran públic i veu en el cicle de visites una oportunitat per revertir-ho.
Un recorregut per la vida i el pensament de Prat de la Riba
La casa on va néixer i va morir Prat de la Riba conserva intactes molts dels seus espais familiars i de treball. Reconeguda com a monument històricoartístic de caràcter nacional des del 1982, l'edifici ofereix una experiència immersiva que permet endinsar-se en la seva biografia i en el context històric que va marcar el seu pensament polític. Segons Montse Piñeiro, historiadora i guia de les visites, l'itinerari combina el relat de la seva trajectòria personal i política amb la descoberta de la vida rural del Moianès en una època de grans transformacions socials.
Les cases museu com a espais vius
Piñeiro subratlla que la proposta vol reforçar la Casa Museu Prat de la Riba com a espai patrimonial de referència i, alhora, captar nous públics. "Les cases museu permeten viure la història de prop i d'una manera íntima", explica. "No només conserven i difonen la memòria, sinó que també conviden a reflexionar sobre el present i el futur a partir del passat", afegeix. La guia remarca que la intenció és mantenir l'esperit de l'edifici com a espai viu i participatiu, més enllà de la simple conservació d'objectes.
Un llegat preservat gràcies a la família
La història de la Casa Museu com a espai patrimonial arrenca l'any 1982, quan Montserrat i Enric Prat de la Riba, els dos únics fills vius del polític, van cedir l'immoble a la Generalitat de Catalunya. La seva voluntat era que la casa contribuís a preservar el llegat del seu pare i a mantenir viva la memòria d'un dels impulsors més importants del catalanisme polític modern. Posteriorment, l'edifici va ser restaurat i ambientat per convertir-se en museu i explicar els diversos àmbits de la vida de Prat de la Riba: els seus orígens camperols i familiars, la seva faceta com a pensador i comunicador, i la seva obra com a governant.
Una cita mensual per descobrir la història
Amb el nou cicle de visites, Castellterçol vol aprofitar la riquesa històrica i patrimonial del municipi per atraure visitants interessats en la història de Catalunya i en el llegat de Prat de la Riba. Les visites guiades es faran cada segon diumenge de mes i pretenen oferir una experiència completa que uneixi la dimensió política i personal d'una figura clau per entendre el catalanisme modern. Amb aquesta iniciativa, l'Agència Catalana de Patrimoni aspira a consolidar la Casa Museu com un referent cultural i educatiu al Moianès i al conjunt del país.