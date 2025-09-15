La Pirinaica recorre a la FCF per reclamar la plaça de Lliga Elit adjudicada al Santfeliuenc

La Pirinaica ha presentat al·legacions a la Federació Catalana de Futbol (FCF) per impugnar l'adjudicació de la plaça vacant de Lliga Elit al Santfeliuenc. La vacant es va generar arran de l'expulsió del Som Maresme per un deute de 73.000 euros amb la RFEF. El club del barri de la Mion de Manresa defensa que li corresponia ocupar aquest lloc per mèrit esportiu i considera que el procediment seguit per la Federació és "nul de ple dret".
Una vacant polèmica després de l'expulsió del Som Maresme
La polèmica va començar quan el Som Maresme -antic Badalona Futur- va ser expulsat de la Lliga Elit per mantenir un deute de 73.000 euros amb la Reial Federació Espanyola de Futbol. Aquesta expulsió va deixar una plaça lliure en la categoria. La Federació Catalana de Futbol va resoldre adjudicar-la al Santfeliuenc, club que la temporada passada havia estat el millor segon classificat dels tres grups de Primera Catalana. La decisió va sorprendre i indignar la Pirinaica, que entén que els mèrits esportius aconseguits sobre el terreny de joc l'avalaven per ocupar el lloc.
La Pirinaica havia completat una temporada destacada: va acabar tercera del seu grup però amb un coeficient de punts superior al del Santfeliuenc i va arribar fins a la final del play-off d'ascens a Lliga Elit, on va perdre contra el Júpiter per un ajustat resultat global. Per això, els manresans defensen que, segons el reglament, la vacant hauria de correspondre al conjunt que va arribar més lluny en la fase de promoció.
Les al·legacions presentades per la Pirinaica
NacióManresa ha tingut accés al document d'al·legacions presentat pel club davant el Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de la FCF. En aquest escrit, el president de la Pirinaica, Manel Artero, denuncia que la decisió federativa es va prendre "sense seguir el procediment reglamentari establert" i sense donar audiència a les parts potencialment afectades. Segons el club, aquesta manca de transparència i de respecte als terminis i protocols converteix la resolució en "nul·la de ple dret".
L'entitat recorda que va superar el Santfeliuenc en la primera eliminatòria del play-off amb una contundent victòria per 3-0 a la Mion i una derrota ajustada per 1-0 al Baix Llobregat, fet que li va permetre progressar fins a la final. "Som l'equip que més lluny ha arribat en la disputa esportiva per pujar", argumenta el club en el document. A més, subratlla que va obtenir 59 punts en 30 jornades, per davant dels 54 punts del Santfeliuenc, i que també presentava una millor diferència de gols.
Crítica a la interpretació de l'article 208
Un dels punts centrals de les al·legacions és la interpretació de l'article 208.b del Reglament General de la FCF. Segons aquest article, "gaudirà sempre de més dret el club amb millor classificació a la divisió o categoria immediatament inferior". La Federació entén que aquesta definició fa referència al millor segon classificat dels grups de Primera Catalana, però la Pirinaica argumenta que el play-off d'ascens és la continuació directa de la lliga regular i que els seus resultats han de tenir prioritat.
El club manresà considera que la FCF ha aplicat un criteri "formalista" que vulnera el principi pro competitione, és a dir, el principi segons el qual les decisions esportives s'han de resoldre prioritzant els mèrits esportius i el joc net. Per reforçar la seva posició, el club aporta jurisprudència i exemples de casos similars resolts pel Tribunal Administratiu de l'Esport en què es va prioritzar l'actuació als terrenys de joc per sobre d'altres criteris administratius.
Demanda de suspensió cautelar
La Pirinaica demana explícitament la suspensió cautelar de l'inici de la Lliga Elit fins que es resolgui el recurs. En el document d'al·legacions, l'entitat adverteix que permetre començar la competició amb una plaça assignada de manera discutida podria provocar "perjudicis irreparables" no només per al seu club, sinó també per a la resta d'equips. "Si més endavant s'estima el recurs i s'ha de modificar el calendari o la composició de la lliga, les conseqüències podrien ser molt greus per a la competició", adverteix el president Artero.
El club també denuncia que va comunicar oficialment a la Federació el seu interès legítim per ocupar la plaça abans que es prengués la decisió definitiva, però no va rebre cap resposta. Aquesta manca de diàleg i de transparència és, segons la Pirinaica, una mostra més d'un procediment "deficient i poc respectuós amb els clubs".
Indignació al barri de la Mion i crida a la unitat
La decisió federativa ha provocat una forta indignació entre l'afició i el teixit esportiu del barri de la Mion. Des de la directiva s'ha fet una crida a la resta de clubs catalans perquè "deixin de banda les diferències i treballin plegats per restaurar la confiança i la credibilitat" de la Federació. El club manresà considera que el cas Santfeliuenc és "una prova més de la manca de transparència" que ha sacsejat el futbol català en els últims mesos.
L'afició i diverses entitats locals han expressat el seu suport al club, que viu aquest episodi com una "injustícia esportiva". A les xarxes socials, molts seguidors han recordat que la Pirinaica va ser l'únic equip que va eliminar el Santfeliuenc en el play-off i que, per tant, el mèrit esportiu hauria de ser l'element clau en la decisió.
El precedent i les possibles conseqüències
Aquest conflicte arriba en un moment delicat per a la FCF, immersa en processos judicials i investigacions sobre corrupció i gestió interna. La polèmica amb la plaça de Lliga Elit podria convertir-se en un precedent important sobre com es gestionen les vacants a les categories superiors i com es respecten els principis de transparència i justícia esportiva. Si el Comitè Jurisdiccional dona la raó a la Pirinaica, es podria obrir la porta a una revisió dels criteris utilitzats fins ara per cobrir places vacants.
Mentrestant, la Lliga Elit té previst començar el proper cap de setmana, però el futur immediat podria veure's alterat si s'accepten les mesures cautelars sol·licitades. El desenllaç del cas no només marcarà el futur esportiu de la Pirinaica i del Santfeliuenc, sinó que també podria tenir repercussions per al conjunt del futbol català, ja tocat per altres polèmiques recents.
Compromís amb la justícia esportiva
En el seu comunicat, la Pirinaica reitera que el seu objectiu no és perjudicar altres clubs, sinó defensar els principis bàsics de l'esport: "No podem permetre que els mèrits esportius siguin ignorats per interessos administratius o decisions opaques. El futbol català ha de ser un exemple de joc net i de respecte a les normes", conclou el text.
Amb les al·legacions ja presentades i el suport creixent de l'afició, el club manresà afronta ara uns dies clau a l'espera de la resposta de la Federació. La resolució final podria reconfigurar no només la composició de la Lliga Elit, sinó també la confiança dels clubs en el sistema federatiu.