Favoritisme a la FCF? Aparta la Pirinaica d'un ascens administratiu a la Lliga Elit a favor del Santfeliuenc

La Federació Catalana de Futbol ha apartat la Pirinaica d'un ascens administratiu a la Lliga Elit que legítimament li pertocava a favor del Santfeliuenc i això ha provocat una explosió d'indignació a la directiva del club del barri de la Mion de Manresa. El president Manel Artero ha insinuat que hi ha "corrupció" a l'ens federatiu a l'hora d'adjudicat la plaça que ha deixat vacant Som Maresme al no poder pagar els seus deutes.
Lluita per la vacant de Som Maresme
Som Maresme -abans Badalona Futur- no ha pogut fer-se càrrec del deute que mantenia de 73.000 euros i ha estat exclòs de la Lliga Elit -la categoria que hi ha entre Primera Catalana i Tercera RFEF-. La Federació ha adjudicat la plaça al Sanfeliuenc, que la temporada passada va ser el millor segon dels tres grups de Primera. Aquesta decisió ha indignat la Pirinaica, que considera que la plaça ha de ser seva, ja que va arribar a la final del playoff d'ascens, que va perdre contra el Júpiter al darrer minut de l'eliminatòria. Els barcelonins van acompanyar en l'ascens als tres campions de grup.
La Pirinaica creu que la Federació fa una interpretació parcial de l'article 208b del reglament, que diu que "(...) gaudirà sempre de més dret el club amb millor classificació a la divisió o categoria immediatament inferior". L'article deixa una mica ambigu si la plaça correspon al perdedor de la final del playoff d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas el club del Bages o, com interpreta la FCF, és per al millor segon no ascendit dels tres grups de la lliga regular, és a dir, el Santfeliuenc. La Pirinaica considera que el playoff d'ascens marca la classificació final de la categoria i per tant ells han de ser els primers en la llista d'ascensos sobrevinguts.
La Pirinaica acusa la FCF de "presumpta corrupció"
El que ha fet saltar les alarmes és que el president del club del Baix Llobregat, Albert Prieto, va ser el cap de gabinet del màxim mandatari de la FCF i delegat de Barcelona fins a aquest estiu. El president manresà ha emès un dur comunicat en què denuncia la "presumpta corrupció" que es dona a l'ens federatiu català i demana que "s'investiguin aquests fets" i que es portin els seus responsables "davant la justícia".
La Pirinaica, que ha anunciat que recorrerà la decisió d'adjudicar la plaça a l'equip del Baix Llobregat, ha denunciat que aquests fets són una "traïció a la confiança que els clubs han dipositat en els seus representants". Per tot plegat, ha fet una crida a la resta de clubs "perquè deixin de banda les diferències i treballin plegats per restaurar la confiança i la credibilitat de la nostra institució".
La Lliga Elit començarà la competició el proper cap de setmana.