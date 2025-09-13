El CE Manresa capgira un 2-0 i suma la primera victòria de la temporada a Vilassar (2-3)

El CE Manresa ha protagonitzat una remuntada de mèrit aquest dissabte al camp municipal Xevi Ramon de Vilassar de Mar. Després d'anar perdent 2-0 als primers 25 minuts, els homes de Sergi Trullàs han signat una segona part espectacular per endur-se la primera victòria del curs (2-3). Ayoub, de penal, i Momoh, amb un doblet, han estat els herois manresans en un partit on faltaven dues peces clau, el porter Òscar Pulido i el davanter Moha Ezzarfani, sancionats després de la primera jornada.
Un inici complicat i un possible penal no xiulat
El duel ha començat amb alternances però sense un clar dominador. Al minut 21, Francisco ha obert el marcador pel Vilassar (1-0). Tres minuts més tard, Torondel ha ampliat l'avantatge local (2-0), deixant el partit molt coll amunt per als manresans. Al minut 30, els visitants han reclamat un penal sobre Carlos que l'àrbitre no ha considerat. Tot i el resultat advers, el CE Manresa ha mantingut el cap fred i ha buscat reenganxar-se al partit.
Reacció a la represa i confiança renovada
La segona part ha estat tota una lliçó de caràcter per part dels de Trullàs. Al minut 53, Ayoub ha transformat un penal que ha obert l'esperança (2-1). A partir d'aquí, el Manresa ha guanyat confiança, ha pressionat més amunt i ha posat el Vilassar contra les cordes. Al minut 69, una centrada des de la dreta de l'atac ha trobat Momoh, que s'ha llançat en planxa per empatar amb un gran cop de cap (2-2). La remuntada s'ha culminat cinc minuts més tard, quan el mateix Momoh ha aprofitat un mal rebuig del porter local per marcar el definitiu 2-3.
Primera victòria i quatre punts en dues jornades
Amb aquest triomf, el CE Manresa suma quatre punts en dues jornades i aconsegueix una injecció de moral important després del frustrant empat a 2 de la primera jornada contra el Mollerussa, on els bagencs havien desaprofitat un 2-0 inicial i van acabar amb dues expulsions. L'equip ha demostrat capacitat de reacció i fortalesa col·lectiva tot i les absències del porter Òscar Pulido i el davanter Moha Ezzarfani.
Proper repte al Congost
El pròxim partit dels manresans serà a casa, al Congost, el dissabte vinent a les 7 de la tarda davant l'Escala. L'equip buscarà confirmar les bones sensacions i mantenir-se invicte en aquest inici de temporada de Tercera RFEF.