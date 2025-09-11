El CE Manresa guanya el CF Vilomara (0-5) en el partit del seu centenari

El CE Manresa s'ha imposat amb claredat, 0-5, al CF Vilomara de Quarta Catalana en el partit de commemoració del centenari del club vilomarenc. L'enfrontament ha tingut lloc aquest dijous al camp municipal del Pont de Vilomara, que s'ha omplert d'aficionats locals en un ambient festiu.
Un amistós per celebrar 100 anys d'història
El Pont de Vilomara s'ha vestit de gala per viure el partit del centenari del CF Vilomara, una cita molt esperada pel poble i pel club. L'enfrontament ha enfrontat el conjunt local, de Quarta Catalana, amb el CE Manresa, que milita a la Tercera RFEF. Els aficionats han respost amb una nombrosa assistència al camp municipal.
Superioritat manresana i gols per a tots els gustos
Sobre la gespa, el CE Manresa ha imposat el seu ritme des de l'inici i ha dominat el partit, mostrant la diferència de categoria. Els gols han arribat de la mà de Rafa, autor d'un doblet, Ayoub, Momoh i Matheus, que han completat el 0-5 definitiu. Malgrat la derrota, el CF Vilomara ha posat voluntat i ha tingut moments de bona combinació davant d'un rival molt superior.
Festa grossa al Pont de Vilomara
L'ambient festiu ha estat el gran protagonista de la jornada, amb molta gent del poble animant i participant en els actes del centenari. Des del club vilomarenc han agraït la presència del CE Manresa i el suport dels aficionats, destacant que el partit ha estat un homenatge a tots els que han fet possible el cent anys d'història del CF Vilomara.