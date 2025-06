Isidre Viu recuperarà l'alcaldia de Balsareny sis anys després

El portaveu del grup municipal d'ERC a Balsareny, Isidre Viu, tornarà a ser investit alcalde del municipi substituint Glòria Casaldàliga, d'Endavant, que ha estat batllessa durant el primer mig mandat. Republicans i comuns van treure els mateixos regidors en les eleccions de 2023, quatre, i van pactar un govern de majoria absoluta amb l'alcaldia compartida. Fora de l'equació va quedar Junts, amb tres regidors.

Isidre viu tornarà a encapçalar el consistori sis anys després de l'última vegada. El republicà va ser alcalde de Balsareny durant menys de dos anys. Des de l'octubre de 2017, després de la renúncia d'Albert Neiro, i fins al final d'aquell mandat, el juny de 2019, quan va perdre les eleccions a favor de Junts. Viu va viure una alcaldia convulsa a causa de la proximitat amb el procés català, fet que es va agreujar per la presència, al municipi, d'algun membre destacat de l'extrema dreta espanyola, amb els quals va tenir més d'un enfrontament personal. Durant el seu mandat, Balsareny va viure una manifestació de col·lectius ultres que va acabar amb agressions a tres veïns del poble, i el batlle va arribar a viure un assetjament de l'extrema dreta a casa seva.

Segons el calendari que té previst el govern municipal, el proper dijous se celebrarà un ple en què Glòria Casaldàliga presentara la seva renúncia a l'alcaldia i quedarà Isidre Viu com a alcalde accidental -actualment és primer tinent d'alcalde-. Ja com a màxim responsable de l'Ajuntament, Viu convocarà un ple d'investidura per al dissabte 14 de juny a les 12 del migdia en què, si no hi ha cap daltabaix, serà investit batlle del municipi gràcies als vots d'ERC i d'Endavant.