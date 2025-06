Un projecte col·laboratiu entre dos centres de formació professional i el Consorci del Bages ha donat lloc a Residus en joc, un conjunt de taules interactives que ensenyaran a reciclar jugant. L'estrena serà el pròxim octubre a la fira Ecoviure de Manresa.

Una aliança educativa amb finalitat ambiental

Alumnat i professorat de dos centres de Manresa han posat en pràctica el coneixement adquirit a les aules en un projecte real que transcendeix l'àmbit formatiu i esdevé un nou recurs pedagògic per promoure la sostenibilitat: Residus en joc. Aquesta proposta, impulsada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, ha estat desenvolupada pel Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Fusteria i Moble de l'Institut Guillem Catà, i pels departaments d'Informàtica i d'Electricitat-Electrònica de l'Institut Lacetània.

El resultat és una col·lecció de taules de fusta equipades amb jocs interactius pensats per educar sobre reciclatge i gestió de residus. A través de preguntes i proves, els usuaris aprendran a classificar correctament els residus, conèixer-ne el cicle de vida i descobrir com aquests materials poden tenir una nova utilitat si se'n fa una gestió adequada.

Un projecte educatiu, participatiu i amb impacte

Aquest dimecres, una delegació dels dos centres educatius ha visitat la seu del Consorci per fer l'entrega oficial del material, en un acte que ha servit també per reconèixer la tasca realitzada pel jovent implicat i pel professorat que ha guiat el procés. Xavier Bosch, gerent del Consorci del Bages, ha destacat l'aportació del projecte en el marc de l'educació ambiental: "Aquest tipus de col·laboracions ens permeten avançar en la nostra missió de sensibilitzar sobre la importància del reciclatge. A més, són una gran oportunitat per connectar amb els centres educatius i crear sinergies transformadores".

Bosch també ha posat en valor la feina que s'hi duu a terme conjuntament amb el Camp d'Aprenentatge del Bages, amb qui es comparteixen materials i accions per fer arribar els missatges de sostenibilitat a escoles, instituts i públic familiar.

Estrena prevista a Ecoviure

Els jocs de Residus en joc es podran veure i provar per primer cop el proper mes d'octubre, en el marc de la fira Ecoviure, un esdeveniment consolidat a la capital del Bages que cada any ofereix un espai per a empreses, institucions i iniciatives centrades en la sostenibilitat ambiental.

El Consorci del Bages hi serà present com en les darreres edicions, amb una deixalleria mòbil i un espai per a tallers. Ara, s'hi afegirà aquest nou recurs interactiu per avaluar i reforçar els coneixements dels visitants sobre separació de residus i el seu impacte en el medi ambient.

Formació professional amb retorn social

El projecte posa de manifest la importància de l'aprenentatge pràctic i contextualitzat en la formació professional. Estudiants de fusteria han treballat en el disseny i construcció de les estructures físiques dels jocs, mentre que l'alumnat de les branques tecnològiques s'ha encarregat dels sistemes interactius i electrònics, combinant programació, sensors i pantalles per fer que els jocs siguin dinàmics i intuïtius.

A més, el projecte representa una acció concreta de transferència de coneixement al territori, amb un resultat tangible que reforça la col·laboració entre institucions públiques i centres educatius.

Sensibilització a través del joc

Amb Residus en joc, el Consorci del Bages amplia les seves eines pedagògiques per acostar la ciutadania a la importància de la gestió de residus. L'objectiu no és només informar, sinó fer-ho de manera lúdica i participativa, aprofitant la capacitat del joc per fer arribar missatges complexos de forma senzilla.

Aquest recurs podrà ser reutilitzat en altres activitats formatives del Consorci al llarg de l'any i es preveu que pugui ser utilitzat també per escoles i equipaments educatius del territori.